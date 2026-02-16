廣角鏡／僅0.3公分 世界最小黃金馬

台灣人過年有守歲的習俗，大家都會等到凌晨12點以後，慶祝新的一年到來，許多人也會在這時給親朋好友發祝福訊息。不過每個人的生活作息不同，對於習慣早睡的人來說，要熬到12點可能很困難，聯合新聞網《科技玩家》特別整理了定時發送祝福簡訊的方式，讓你就算早睡也能及時向朋友送上祝福。

2026-02-15 20:00