廣角鏡／僅0.3公分 世界最小黃金馬

聯合報／ 記者陳柏亨
記者陳柏亨／攝影
記者陳柏亨／攝影

迎接二○二六馬年，台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯再度以極微尺度創作黃金馬。歷時半年創作，完成僅約○點三公分大小的微型金馬，被譽為「世界最小黃金馬」。

農曆過年 春節 馬年

