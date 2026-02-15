春節急難求助不打烊！1957、113全年無休 小心這期間常是案件高峰期
農曆春節是家人團聚的歡樂時刻，但對於第一線社工來說，這段期間卻也是家暴、兒虐與性侵案件的高峰期。近日一名社工在Threads上發文示警，提醒民眾在年節期間，務必提高警覺，尤其是家中的表兄弟、堂兄弟或舅舅、姨丈等男性親屬，可能會利用團聚的歡樂氣氛，對孩子伸出狼爪。
原PO指出，許多家內性侵的加害者並非陌生人，而是孩子熟悉的平輩或長輩親屬。他們往往利用過年期間人多吵雜、大人忙於聚會的空檔，對孩子進行身體界線的侵犯。雖然不一定是強制性交，但趁機摸一把、言語騷擾等猥褻行為卻層出不窮，因為加害者常抱持著「只是玩一下」、「小孩不懂」的僥倖心態。
這篇貼文引發許多網友共鳴，紛紛留言分享自身慘痛經歷：「過來人+1，小時候被表哥騷擾忍了10年才敢說」、「真的要把所有異性親戚都當成危險源」、「有些長輩會藉著眾目睽睽之下強抱、強親，還說是因為愛你，真的要教孩子拒絕」。
除了防範男性親屬，也有網友補充，女性長輩或平輩也可能對孩童伸出魔掌，切勿因性別刻板印象而掉以輕心。無論加害者是誰，家長都應教導孩子建立正確的身體界線觀念，並讓孩子知道，若感到不舒服一定要勇敢求助，家長更要無條件信任孩子的感受，別讓「家醜不可外揚」的觀念成為孩子的夢魘。
為了讓民眾在春節期間也能獲得即時協助，衛福部提醒，「1957福利諮詢專線」全年無休，每日上午8點至晚上10點提供單一窗口的福利諮詢與通報轉介服務。無論是遭遇急難需要救助，或是發現兒少保護案件，都可透過電話、網路或LINE尋求專業社工協助。
此外，保護專線「113」與報案專線「110」也是24小時暢通，若不幸發生憾事，請務必保留證據、不要清洗身體，立即報警求助。社工強調：「希望大家都不會用到這些資源，但若真的發生了，請記得求助管道都在，你不是一個人。」
