小年夜蘇花路廊順暢 初一南下車潮恐飆1.66萬輛次壅塞
今天是小年夜，蘇花路廊上午全線順暢，公路局東區養護工程分局預估，今天南下花蓮車流量將逾1.3萬輛次，並預估南下車潮高峰期將落在17日大年初一，交通量約1萬6600輛次，提醒用路人提早規畫行程，並利用「蘇花即時通」LINE官方帳號查詢即時路況。
東工分局統計，春節連假首日蘇花路廊南下宜蘭往花蓮達1萬3367輛次，北上花蓮往宜蘭為5314輛次，尖峰每小時約800至900輛，整體行車順暢。
截至今天上午10時，南下花蓮方向累計5566輛，北上宜蘭873輛；台9線蘇花改南下蘇澳至崇德約75分鐘，北上崇德至蘇澳約72分鐘，預估今天南下仍有約7500輛車流待湧入。
東工分局指出，南下高峰將落在17日初一，全日交通量約1萬6600輛次，壅塞時段自清晨5時延續至下午4時；18日初二南下約1萬3300輛次，壅塞時段為上午6時至中午12時。
北上車潮預計21日初五達高峰，全日約2萬1000輛次，壅塞時段為上午10時至翌日凌晨1時；19日初三約1萬6000輛次，壅塞時段上午10時至晚間9時；20日初四約1萬9000輛次，壅塞時段上午9時至翌日凌晨2時，呼籲用路人避開尖峰時段上路。
東工分局提供壅塞時段預測及行車攻略，並開發「蘇花即時通」LINE官方帳號服務，可查詢即時路況、停車場、廁所或加油站，另為鼓勵用路人離峰時段行駛蘇花改，本次春節連假也舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，民眾只要加入官方帳號並符合活動規則，均有機會獲得多項大獎。
