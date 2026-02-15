快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
無毒教母譚敦慈分享大掃除撇步，讓新的一年住得舒適。本報資料照片
無毒教母譚敦慈分享大掃除撇步，讓新的一年住得舒適。本報資料照片

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨時抱佛腳，甚至只要日常保持清潔與收納的習慣，就能事半功倍。

「我是講求計畫與效率的魔羯座，把整理居家環境當成是一種生活態度。」譚敦慈說，每天都會順手用除塵紙掃過一遍牆角的毛髮灰塵，並擦拭桌面維持乾淨，可減少汙垢累積。除了用除塵紙型的拖把快速清理、掃過大型家具底部，也固定每二周清理抽屜，扔掉不需使用的雜物。

譚敦慈指出，年節打掃是「除舊布新」的重要儀式，所謂除舊，就是清掉囤放物品以及徹底清潔環境，象徵去除晦氣、為家中引入新氣場。重要的大掃除工作，記住「由上而下、由內而外」的順序，從最高處的天花板掃到地板、沙發下，可避免灰塵二次汙染。

譚敦慈強調，打掃前先戴上口罩、護目鏡、手套，可減少灰塵、清潔劑刺激，也能減少雙手受傷。研究證實，室內黴菌暴露以及灰塵對氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特別不友善，清潔器具用力一揮，霉菌孢子、塵螨排泄物、PM2.5全部飛起來，可能直送肺部。

另外，使用清潔用品絕對不能混用，尤其是「漂白水加鹽酸」，亂用、混用會造成呼吸道嚴重傷害。「使用化學清潔劑打掃，如果沒有開窗通風以及戴口罩，肺功能受損程度恐相當於每天吸20支菸。」譚敦慈提醒，有些人為了得到更好的清潔效果，混用清潔用品或是加熱水，反而產生有毒氣體，造成呼吸道受傷。

譚敦慈分享快速清潔撇步，年前把握好天氣最後衝刺，讓新的一年住得舒適，屋子打掃乾淨後，也要建立良好的習慣。

1.斷捨離：先丟棄不必要的物品，使用收納盒分類，保持動線暢通。

2.家中不放雜物：桌面保持清潔、衣服不掛椅上、不拿贈品，盡可能縮減物品數量。

3.定時清洗窗戶：利用纖維布、玻璃刮刀以「由上往下」方式擦拭，能有效去除水漬與汙垢。

4.家中不堆紙箱：紙箱會吸引蟑螂，包裹拆封後立即將紙箱回收，避免囤積。

5.「一出一進」原則：在換季時進行小規模清理，能有效保持全年居家整潔。

6.善用科技產品：使用掃地機器人、高溫蒸氣機等，讓家居清潔更加輕鬆省力。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

相關新聞

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨...

親戚總是叫錯？春節這張「稱謂關係圖」必看 實用口訣秒懂怎麼叫

農曆春節走親訪友，有時最尷尬的不是被問「什麼時候結婚？」、「年薪多少？」、「買車、買房了嗎？」，而是站在親戚面前卻不知道該怎麼叫人。尤其家族成員一多，堂的、表的、姑的、舅的各種稱謂全混在一起...

別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究…

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。對此，聯合新聞網整理「包紅包指南」...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

2026農曆新年迎9天連假，歡慶佳節之餘，許多人也問「春節期間哪天開始收垃圾」？今（2026）年除夕在2月16日星期一，連假碰上2個周末，建議民眾可提前於1月15日至2月14日進行整理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。