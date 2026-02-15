大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨時抱佛腳，甚至只要日常保持清潔與收納的習慣，就能事半功倍。

「我是講求計畫與效率的魔羯座，把整理居家環境當成是一種生活態度。」譚敦慈說，每天都會順手用除塵紙掃過一遍牆角的毛髮灰塵，並擦拭桌面維持乾淨，可減少汙垢累積。除了用除塵紙型的拖把快速清理、掃過大型家具底部，也固定每二周清理抽屜，扔掉不需使用的雜物。

譚敦慈指出，年節打掃是「除舊布新」的重要儀式，所謂除舊，就是清掉囤放物品以及徹底清潔環境，象徵去除晦氣、為家中引入新氣場。重要的大掃除工作，記住「由上而下、由內而外」的順序，從最高處的天花板掃到地板、沙發下，可避免灰塵二次汙染。

譚敦慈強調，打掃前先戴上口罩、護目鏡、手套，可減少灰塵、清潔劑刺激，也能減少雙手受傷。研究證實，室內黴菌暴露以及灰塵對氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特別不友善，清潔器具用力一揮，霉菌孢子、塵螨排泄物、PM2.5全部飛起來，可能直送肺部。

另外，使用清潔用品絕對不能混用，尤其是「漂白水加鹽酸」，亂用、混用會造成呼吸道嚴重傷害。「使用化學清潔劑打掃，如果沒有開窗通風以及戴口罩，肺功能受損程度恐相當於每天吸20支菸。」譚敦慈提醒，有些人為了得到更好的清潔效果，混用清潔用品或是加熱水，反而產生有毒氣體，造成呼吸道受傷。

譚敦慈分享快速清潔撇步，年前把握好天氣最後衝刺，讓新的一年住得舒適，屋子打掃乾淨後，也要建立良好的習慣。

1.斷捨離：先丟棄不必要的物品，使用收納盒分類，保持動線暢通。 2.家中不放雜物：桌面保持清潔、衣服不掛椅上、不拿贈品，盡可能縮減物品數量。 3.定時清洗窗戶：利用纖維布、玻璃刮刀以「由上往下」方式擦拭，能有效去除水漬與汙垢。 4.家中不堆紙箱：紙箱會吸引蟑螂，包裹拆封後立即將紙箱回收，避免囤積。 5.「一出一進」原則：在換季時進行小規模清理，能有效保持全年居家整潔。 6.善用科技產品：使用掃地機器人、高溫蒸氣機等，讓家居清潔更加輕鬆省力。