初二回娘家、半夜放鞭炮... 年輕人最恨哪條？ 網一面倒：除了放假全廢掉

長達9天的農曆春節連假，原是放鬆身心的時刻，但繁瑣的傳統習俗與人際互動，卻讓許多人感到身心俱疲。曾有網友在PTT發起「過年有什麼習俗該廢掉」的討論，引發熱烈迴響，其中「放鞭炮」與「燒金紙」被點名為最大公害。對此，精神科醫師也指出，過年期間許多人被迫「演好孩子」，導致壓力倍增，建議應適度獨處來調節情緒。

原PO在PTT列舉了9項過年習俗，包括跟親戚吃團圓飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二回娘家、只能去夫家吃年夜飯、放鞭炮、迎神等，好奇大家最想廢除哪一項？

貼文一出，網友怨氣爆棚，「放鞭炮」成為眾矢之的。許多人崩潰表示：「半夜放炮真的是陋習中的陋習」、「吵死人，不是每個人白天都不用上班」；其次是「燒金紙」與「拜拜」，被批評製造空汙且浪費時間。

此外，涉及性別平權的「初二才能回娘家」與「只能去夫家吃年夜飯」也引發年輕世代反彈，認為這些規矩早已過時。還有人點名「無限加熱的年夜飯」，直呼：「沒吃完一直熱，吃到怕」。更有網友精闢總結：「除了放年假和領紅包，其他都可以廢了。」

除了習俗擾人，心理上的疲憊更難忽視。根據報導，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，許多人在年節期間為了符合長輩期待，努力扮演「好兒子、好女兒」的角色，加上今年春節恰逢西洋情人節，還得兼顧「貼心伴侶」的形象，雙重角色扮演讓壓力與情緒累積到臨界點。

蘇柏文分析，這種「過年一定要開心、團聚要和樂」的預設期待，往往讓人忽略了真實感受。若出現疲累、煩躁、焦慮甚至失眠，都是身心發出的警訊。

為了避免身心透支，他建議民眾應學會「放過自己」： 1.降低標準： 不必每一場聚會都參加，也不需勉強自己符合所有人的期待，外表看似圓滿，內心卻受傷，得不償失。 2.適度獨處： 即使在熱鬧的過年期間，也要為自己保留「暫停」的時間，躲回房間靜一靜並不可恥。 3.簡單運動： 透過深呼吸、伸展或短暫散步，幫助身體與緊繃的情緒降溫。