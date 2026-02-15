快訊

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

初二回娘家、半夜放鞭炮... 年輕人最恨哪條？ 網一面倒：除了放假全廢掉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友點名過年期間的鞭炮噪音與無限加熱的年菜，是最讓人崩潰的習俗之一，希望能盡早廢除。圖／AI生成
網友點名過年期間的鞭炮噪音與無限加熱的年菜，是最讓人崩潰的習俗之一，希望能盡早廢除。圖／AI生成

長達9天的農曆春節連假，原是放鬆身心的時刻，但繁瑣的傳統習俗與人際互動，卻讓許多人感到身心俱疲。曾有網友在PTT發起「過年有什麼習俗該廢掉」的討論，引發熱烈迴響，其中「放鞭炮」與「燒金紙」被點名為最大公害。對此，精神科醫師也指出，過年期間許多人被迫「演好孩子」，導致壓力倍增，建議應適度獨處來調節情緒。

原PO在PTT列舉了9項過年習俗，包括跟親戚吃團圓飯、拜天公、搶頭香、發紅包、守歲、初二回娘家、只能去夫家吃年夜飯、放鞭炮、迎神等，好奇大家最想廢除哪一項？

貼文一出，網友怨氣爆棚，「放鞭炮」成為眾矢之的。許多人崩潰表示：「半夜放炮真的是陋習中的陋習」、「吵死人，不是每個人白天都不用上班」；其次是「燒金紙」與「拜拜」，被批評製造空汙且浪費時間。

此外，涉及性別平權的「初二才能回娘家」與「只能去夫家吃年夜飯」也引發年輕世代反彈，認為這些規矩早已過時。還有人點名「無限加熱的年夜飯」，直呼：「沒吃完一直熱，吃到怕」。更有網友精闢總結：「除了放年假和領紅包，其他都可以廢了。」

除了習俗擾人，心理上的疲憊更難忽視。根據報導，衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，許多人在年節期間為了符合長輩期待，努力扮演「好兒子、好女兒」的角色，加上今年春節恰逢西洋情人節，還得兼顧「貼心伴侶」的形象，雙重角色扮演讓壓力與情緒累積到臨界點。

蘇柏文分析，這種「過年一定要開心、團聚要和樂」的預設期待，往往讓人忽略了真實感受。若出現疲累、煩躁、焦慮甚至失眠，都是身心發出的警訊。

為了避免身心透支，他建議民眾應學會「放過自己」：

1.降低標準： 不必每一場聚會都參加，也不需勉強自己符合所有人的期待，外表看似圓滿，內心卻受傷，得不償失。

2.適度獨處： 即使在熱鬧的過年期間，也要為自己保留「暫停」的時間，躲回房間靜一靜並不可恥。

3.簡單運動： 透過深呼吸、伸展或短暫散步，幫助身體與緊繃的情緒降溫。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

高雄蓮池潭廟會遶境交通管制 居民怨「回不了家」

過年演「好孩子」太累 醫師建議適度獨處運動調適

桃園管制年節放鞭炮！這52處全天禁放 違者最高罰3萬

年菜吃到撐、停藥圖方便 醫揭春節3地雷恐送急診

相關新聞

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨...

親戚總是叫錯？春節這張「稱謂關係圖」必看 實用口訣秒懂怎麼叫

農曆春節走親訪友，有時最尷尬的不是被問「什麼時候結婚？」、「年薪多少？」、「買車、買房了嗎？」，而是站在親戚面前卻不知道該怎麼叫人。尤其家族成員一多，堂的、表的、姑的、舅的各種稱謂全混在一起...

別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究…

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。對此，聯合新聞網整理「包紅包指南」...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

2026農曆新年迎9天連假，歡慶佳節之餘，許多人也問「春節期間哪天開始收垃圾」？今（2026）年除夕在2月16日星期一，連假碰上2個周末，建議民眾可提前於1月15日至2月14日進行整理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。