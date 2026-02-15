迎馬年！除夕圍爐有禁忌 備菜「4上3下」旺整年

2月16日（一）是除夕，也是家戶團圓圍爐的日子，不少民眾已經開始準備食材料理，民俗專家廖大乙建議，年夜飯必備「開運食材」紅蘿蔔、芹菜、蔥、蒜，有助來年招財旺運，同時有3道菜色十分忌諱，千萬別上桌，以免帶壞馬年運勢。

廖大乙指出，除夕圍爐的年夜飯，是農曆送舊迎新年的最後一頓晚餐，餐點準備對來年運勢大有關係，建議必備「開運食材」芹菜、紅蘿蔔、蒜、蔥，帶吉祥寓意，透過食補祈求馬年好運到，有助來年事事平安順心，甚至招貴人且財氣滿滿。

由於年夜飯入菜4食材，別具深意，來年會「勤（芹）心工作」，對「事業有盤算（蒜）」，盼能「衝（蔥）出頭」，「開出紅彩（菜）頭」，把握乙巳蛇年的最後一頓飯，展現對新的一年積極正向的態度，自助才會有神助，招財又旺運。

他也提醒，料理須注意食材搭配，芹菜別與花生、魷魚一起入菜，畢竟「芹菜花生炒魷魚」，象徵工作辛勤卻發（花）生「炒魷魚」不吉利；「回鍋肉」來年又吃回頭草、「苦瓜鹹蛋」苦情閒等（台語音同蛋）沒事做，同樣忌諱，千萬別上桌。

此外，吃團圓飯仍有些禁忌，像魚、雞，頭、尾及雞屁股都別吃才能「有頭有尾」；而在吃完飯後，別忘了除夕夜要留意，當晚11時前務必點亮家中各房間的燈火，不要有暗房，持續點亮至大年初一，光明迎接丙午馬年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。