過年見長輩叫不出人？網推「親戚計算機」神救援 實測AI連紅包行情都懂

農曆春節到來，面對一大群叫不出稱謂的親戚，只能尷尬微笑的場景，相信是不少人的惡夢。近日一名網友分享一款「過年最好用的計算機」，能瞬間算出親戚稱謂，引發熱烈迴響。此外，隨著AI技術成熟，善用ChatGPT或Gemini化身成「稱謂專家」與「紅包顧問」，幫你度過難關。

原PO在Threads上貼出一張App截圖，介面酷似傳統計算機，但按鍵變成了「父、母、夫、妻、兄、弟、姐、妹、子、女」等關係詞。只要依序輸入親戚關係，例如「媽媽的哥哥的兒子」，App就會立刻顯示正確稱謂「表哥」。

這款名為「三姑六婆親戚稱呼計算機」的App迅速引發網友共鳴，紛紛留言：「太實用了！希望全國普及」、「根本是社交恐懼症救星」、「小時候社會課沒學好就靠這個了」、「學測國文有一題就是考這個，有它的話直接多2分」。也有網友幽默表示：「我都一律叫帥哥美女」、「不認識的長輩統一叫叔叔阿姨」、「其實最難的是臉盲，不知道他是誰，有計算機也沒用」。

除了App，現在的生成式AI也能輕鬆解決這個難題。根據報導，只要對AI下達精準指令（Prompt），它不僅能算出複雜的親戚關係，還能提供紅包行情與社交建議。

例如輸入指令：「你是一位精通漢語親屬系統與台灣過年習俗的專家。請告訴我『我舅舅的兒子』的稱謂，並分析2026年社會行情下，我該包多少紅包，以及提供一個社交避險話題。」AI會迅速回覆： 稱謂： 表哥或表弟（舅舅是母親的兄弟，其子女屬母系親屬）。 紅包建議： 若對方已出社會，平輩間通常不包紅包，建議送600-1200元的禮盒；若對方是學生，紅包行情約1200-2200元。 社交話題： 可以聊聊最近的工作或旅遊計畫，避開感情或薪資等敏感話題。

就連關係較遠的「爸爸的大姊的女兒的小孩」，AI也能精準判斷為「表外甥/表外甥女」，並建議紅包金額落在600-1200元「意思到就好」，避免荷包大失血。對於罕見姻親如「太太的表姊的先生」，AI也會建議可隨太太稱呼「姊夫」以示親近。這些充滿「人情世故」的建議，是傳統App難以做到的。