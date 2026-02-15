快訊

路邊撿到「又臭又跩的禿毛醜浪犬」 細心照顧一年後讓所有人吃驚

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

聽新聞
0:00 / 0:00

過年見長輩叫不出人？網推「親戚計算機」神救援 實測AI連紅包行情都懂

聯合新聞網／ 綜合報導
這款「三姑六婆親戚稱呼計算機」App，介面模仿傳統計算機，使用者只需輸入親戚關係，就能立刻得到正確稱謂。 圖／AI生成
這款「三姑六婆親戚稱呼計算機」App，介面模仿傳統計算機，使用者只需輸入親戚關係，就能立刻得到正確稱謂。 圖／AI生成

農曆春節到來，面對一大群叫不出稱謂的親戚，只能尷尬微笑的場景，相信是不少人的惡夢。近日一名網友分享一款「過年最好用的計算機」，能瞬間算出親戚稱謂，引發熱烈迴響。此外，隨著AI技術成熟，善用ChatGPT或Gemini化身成「稱謂專家」與「紅包顧問」，幫你度過難關。

原PO在Threads上貼出一張App截圖，介面酷似傳統計算機，但按鍵變成了「父、母、夫、妻、兄、弟、姐、妹、子、女」等關係詞。只要依序輸入親戚關係，例如「媽媽的哥哥的兒子」，App就會立刻顯示正確稱謂「表哥」。

這款名為「三姑六婆親戚稱呼計算機」的App迅速引發網友共鳴，紛紛留言：「太實用了！希望全國普及」、「根本是社交恐懼症救星」、「小時候社會課沒學好就靠這個了」、「學測國文有一題就是考這個，有它的話直接多2分」。也有網友幽默表示：「我都一律叫帥哥美女」、「不認識的長輩統一叫叔叔阿姨」、「其實最難的是臉盲，不知道他是誰，有計算機也沒用」。

除了App，現在的生成式AI也能輕鬆解決這個難題。根據報導，只要對AI下達精準指令（Prompt），它不僅能算出複雜的親戚關係，還能提供紅包行情與社交建議。

例如輸入指令：「你是一位精通漢語親屬系統與台灣過年習俗的專家。請告訴我『我舅舅的兒子』的稱謂，並分析2026年社會行情下，我該包多少紅包，以及提供一個社交避險話題。」AI會迅速回覆：

稱謂： 表哥或表弟（舅舅是母親的兄弟，其子女屬母系親屬）。

紅包建議： 若對方已出社會，平輩間通常不包紅包，建議送600-1200元的禮盒；若對方是學生，紅包行情約1200-2200元。

社交話題： 可以聊聊最近的工作或旅遊計畫，避開感情或薪資等敏感話題。

就連關係較遠的「爸爸的大姊的女兒的小孩」，AI也能精準判斷為「表外甥/表外甥女」，並建議紅包金額落在600-1200元「意思到就好」，避免荷包大失血。對於罕見姻親如「太太的表姊的先生」，AI也會建議可隨太太稱呼「姊夫」以示親近。這些充滿「人情世故」的建議，是傳統App難以做到的。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

過年紅包能招財！命理師曝6大技巧：雙數金額、放枕頭下到這天

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

紅包600元很小氣？他長大後「認清真相」：其實並不輕鬆

舊春聯、紅包袋別亂丟！專家教「這樣處理」不散財！加碼2026吉利紅包行情

相關新聞

大掃除最後衝刺 無毒教母譚敦慈「這樣做」超輕鬆

除夕前大回暖，今天陽光露臉，各地天氣晴到多雲，非常適合大掃除。無毒教母譚敦慈表示，想要讓家裡煥然一新，不必等到過年前才臨...

親戚總是叫錯？春節這張「稱謂關係圖」必看 實用口訣秒懂怎麼叫

農曆春節走親訪友，有時最尷尬的不是被問「什麼時候結婚？」、「年薪多少？」、「買車、買房了嗎？」，而是站在親戚面前卻不知道該怎麼叫人。尤其家族成員一多，堂的、表的、姑的、舅的各種稱謂全混在一起...

別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究…

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。對此，聯合新聞網整理「包紅包指南」...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

整理包／2026過年何時有垃圾車？六都春節垃圾停收、恢復清運時間點一次看

2026農曆新年迎9天連假，歡慶佳節之餘，許多人也問「春節期間哪天開始收垃圾」？今（2026）年除夕在2月16日星期一，連假碰上2個周末，建議民眾可提前於1月15日至2月14日進行整理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。