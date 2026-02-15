今天小年夜！命理師曝民俗6大禁忌+5大開運 秘訣看這邊
今天是國曆2月15日、農曆12月28日，俗稱「小年夜」，「除夕夜」則被稱為「大年夜」，命理師楊登嵙說，小年夜是傳統民俗打掃、準備年貨的日子，被視為新年的暖身準備日，是除夕前最重要的整頓時刻，意味著準備告別舊的一年，迎接全新的開始，蘊含著對新年的美好期待，但仍有一些民俗禁忌與旺運方式可留意。
小年夜六大禁忌：
一、 忌殺生：小年夜忌殺生，上天有好生之德。
二、 忌拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，以利一整年如意順遂、不犯小人。
三、 忌吵架：不可吵架或罵小孩，以免引來新的一年口角是非。
四、 忌「搗蒜」:「算」與「蒜」諧音，不可「倒算」，忌「搗蒜」以免把家裡搗窮，影響財運。
五、 忌穿黑衣:：小年夜有小過年的意涵，不要穿太黑或灰暗的衣服，以免新的一年前途黯淡。
六、 忌不吉利文字：衣服上避免有不吉利的文字出現，容易帶來新年負面運勢。
小年夜五大開運法：
一、 吃餃子：小年夜要吃形狀像元寶餃子，讓財運旺旺來。
二、 吃長年菜:：吃長年菜象徵長壽。
三、 吃蘿蔔糕：吃蘿蔔糕則象徵好彩頭與吉利兆頭。
四、 穿鮮豔衣服：穿上鮮豔、明亮的衣服，迎接新年、祈求好運。
五、 剪頭髮：不只居家環境需要除舊布新，在小年夜這天剪頭髮，也能把自己的外表打理好，讓人看起來神清氣爽。
