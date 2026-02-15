快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

今天小年夜！命理師曝民俗6大禁忌+5大開運 秘訣看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是小年夜，命理師楊登嵙分享民俗禁忌與旺運方式。圖／楊登嵙提供
今天是小年夜，命理師楊登嵙分享民俗禁忌與旺運方式。圖／楊登嵙提供

今天是國曆2月15日、農曆12月28日，俗稱「小年夜」，「除夕夜」則被稱為「大年夜」，命理師楊登嵙說，小年夜是傳統民俗打掃、準備年貨的日子，被視為新年的暖身準備日，是除夕前最重要的整頓時刻，意味著準備告別舊的一年，迎接全新的開始，蘊含著對新年的美好期待，但仍有一些民俗禁忌與旺運方式可留意。

小年夜六大禁忌：

一、 忌殺生：小年夜忌殺生，上天有好生之德。

二、 忌拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，以利一整年如意順遂、不犯小人。

三、 忌吵架：不可吵架或罵小孩，以免引來新的一年口角是非。

四、 忌「搗蒜」:「算」與「蒜」諧音，不可「倒算」，忌「搗蒜」以免把家裡搗窮，影響財運。

五、 忌穿黑衣:：小年夜有小過年的意涵，不要穿太黑或灰暗的衣服，以免新的一年前途黯淡。

六、 忌不吉利文字：衣服上避免有不吉利的文字出現，容易帶來新年負面運勢。

小年夜五大開運法：

一、 吃餃子：小年夜要吃形狀像元寶餃子，讓財運旺旺來。

二、 吃長年菜:：吃長年菜象徵長壽。

三、 吃蘿蔔糕：吃蘿蔔糕則象徵好彩頭與吉利兆頭。

四、 穿鮮豔衣服：穿上鮮豔、明亮的衣服，迎接新年、祈求好運。

五、 剪頭髮：不只居家環境需要除舊布新，在小年夜這天剪頭髮，也能把自己的外表打理好，讓人看起來神清氣爽。

農曆過年 春節 馬年 小年夜 禁忌

延伸閱讀

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

過年前拚一次當富翁！威力彩今飆11.5億 這方位彩券行配4生肖旺爆

相關新聞

明天除夕了...過年做「1事」小心荷包失血 最高罰6000元

今天小年夜，明天就是除夕，北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮...

別只知道天公生！2026春節「這3天」都要拜天公 時間流程、供品禁忌一次看

農曆過年期間，除了祭祀祖先，向位階最高的「玉皇大帝」祈福更是重頭戲。傳統習俗中，拜天公分為除夕、初一及初九這三次關鍵時刻，其祭拜意涵、時間與供品準備皆各有講究…

春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮

農曆春節到來，在華人傳統習俗中，包紅包象徵著祝福與吉祥，但面對不同對象時，該包多少錢常讓人摸不著頭緒。對此，聯合新聞網整理「包紅包指南」...

春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

農曆春節假期開跑，今天（15日）是小年夜，不少民眾要準備明天除夕要發的紅包，民俗專家廖大乙提醒，春節紅包除了注意金額要吉...

濃濃懷舊風！盤點12種過年零食 「呷甜甜、過好年」

過年總少不了桌上佳餚和點心零食，而隨著時代演進，零食的種類也越來越多樣化，早期的懷舊零食卻漸漸快要消失。《聯合新聞網》盤點12種懷舊過年零食，讓大家感受年節氛圍，「呷甜甜，過好年」。

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。