過年不尷尬 實測AI精準提供親戚稱謂、紅包行情

春節期間不少親友會相聚拜年，但對於平時少有往來的年輕世代而言，看見迎面而來的長輩卻叫不出稱謂，堪稱過年最尷尬的瞬間。幸好隨著生成式人工智慧（AI）技術成熟，這類「社交恐懼」已經有了數位解方。

記者實測發現，只要善用精準「指令」（Prompt），無論是ChatGPT或Gemini都能瞬間化身為「親戚稱謂專家」與「紅包理財顧問」，不僅能精準算出稱謂，還能根據當前的行情提供紅包攻略。

漢語親屬系統以複雜著稱，光是區分父系的「堂」與母系的「表」，就讓不少人頭大。過去傳統的「稱謂計算機」App功能較爲單一，現在生成式AI具備邏輯推理能力，能應付更曲折的關係鏈。

記者實測整理出一套「萬用指令」，民眾只要複製並貼上，就能讓AI進入專家模式。例如下指令：「你是一位精通漢語親屬系統與台灣過年習俗的專家。接下來我會輸入一串親戚關係，請你直接告訴我正確的稱謂，並附上一句簡單的解釋。此外，請針對2026年的社會行情，分析我身為『社會人士』應該包給該對象的紅包金額範圍，並提供一個社交避險話題。」

以「我舅舅的兒子」為例，把這個關係輸入AI後，AI會迅速回覆正確稱謂是「表哥或表弟」，並進一步解釋「舅舅是母親的兄弟，其子女屬於母系親屬，因此稱之為表；年齡大於你為表哥，小於你為表弟。」

AI還會幫忙分析紅包行情指出，如果對方已出社會，通常平輩間不互包紅包，建議改贈送約新台幣600元至1200元的精緻禮盒。如果對方仍是學生，建議包1200元至2200元的紅包。

觀察AI給出的紅包行情，並非亂開價，通常遵循「親疏遠近、長幼尊卑、社會地位」三大核心。例如「我爸爸的大姊的女兒的小孩」，AI會判斷這是關係較遠的「表外甥/表外甥女」，在紅包行情上，AI會建議這類對象屬於「意思到就好」，金額落在600元至1200元不等，避免大年初二讓荷包失血過多。

此外，對於較罕見的姻親關係，例如「我太太的表姊的先生」，AI也能給出正確答案「表姊夫」，並提醒在稱呼時可隨太太直接叫「姊夫」以示親近。這些微小的社交細節，往往是過去工具類App難以提供的溫度。