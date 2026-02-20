赤馬年初四「迎神日」 命理師：做對「3事」財路大躍進

今天是赤馬年大年初四，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，初四這天最重要的是「把運勢落地」，很多人以為大年初四只是「春節尾聲」的一天，但其實在華人傳統裡，初四有一個很關鍵的定位，就是「迎神、接神」日。

邱彥龍老師說，2026年更特別的是，遇到三奇貴人中的地上三奇『乙丙丁』(意謂行動力、執行力、實際開展能力特別強的一組能量)，只要初四懂得怎麼做，就等於替年後開工把路鋪好；做錯的話，容易一開工就卡卡卡，連人際關係與錢也都會卡卡。

邱彥龍老師2026大年初四開運行程表：

早上8:00–10:00 前置整理

將家中大門、玄關與客廳的雜物收掉，廚房與灶台擦乾淨，並且擺放整齊，準備迎財神、灶神、家神跟好福氣進家門。

早上10:00–12:30 迎神

1.司命真君（灶神）或家神：求鞏固家運保平安，讓吃穿不用愁，求增強身體健康運，當然亦可求增加財庫運。

2.玉皇大帝（天公）或聖父母(天上聖母系統)：讓自己赤馬年的目標確立，方向明確，一年順利吉祥，大局平穩。

3.土地公與土地婆：祈求財路落地、工作案源穩定，財運亨通。

4.五路財神：祈求八方來財，財源廣進。

5.虎爺：祈求偏財運順旺，人生小確幸不斷。

下午12:30–15:00 和氣生財

好好品嘗美食，多講祝福、感謝之語，用「請教」方式與人聊年後規劃。

忌聊：錢怎麼分、誰對誰錯、翻舊帳、逼問感情與收入。

下午15:00–17:30走春

1.可去固定會去的大廟，香火穩，心也穩。

2.到長輩親戚家或能給你建議的人家裡，鞏固感情，增加靠山。

3.安靜的公園綠地或悠閒的地方，可以回補精氣神，讓自己更有成長空間，未來更美好。

晚上18:00後 養心養氣

今年養心要提前，切勿到放完假期的最後一天，提前養心年後不亂，提前早睡養氣，補足體力，不建議夜衝局(臨時在深夜的聚會)、酒局、熬夜追劇，因為2026赤馬年火年，晚上災難血光特別多，情緒易失控，容易惹上不必要的麻煩。

2026初四迎神日

最推薦的開運色系：米白色、奶茶色、卡其色、淺棕色、霧綠色、橄欖綠色、霧藍色、灰藍色系。

最禁忌的色系：全紅、全黑色系。

最推薦的開運飾品：白珍珠、白玉、和闐玉、黃水晶、金飾、銀飾。

12生肖初四迎財日運勢：

▲鼠

財運：中上（偏正財）

旺點：適合做收錢、收尾、補充之事，會擁有好結果，如果有談合作，只要條件寫清楚，就能進帳。

避免：晚上談錢，越談越亂，也別臨時改價格。

迎財建議：拜土地公，錢包放一張白色或銀色卡，幫助守財。

▲牛

財運：強（守成變現）

旺點：迎財日對你很友善，適合定合約、定制度、定價格，旺運接踵而至。

避免：不要心軟打折，也不要替人擔保，容易損財、被借運。

迎財建議：最適合整理庫存與帳目，可以多戴玉或黃水晶，招來財氣。

▲虎

財運：中上（靠人帶財）

旺點：多與人接觸，可拓展人脈並招來貴人，案源也容易接踵而至。

避免：太著急和衝動，會疏忽掉小細節，導致破財與漏財。

迎財建議：多去見能提供資源的長輩，多連繫老客戶，會比拜許多廟來得更有效果。

▲兔

財運：中（先鋪路後收割）

旺點：適合做品牌曝光、談長約或續約，記得『慢慢談』是重點，會讓你財富倍增。

避免：切勿跟風大投機，有則見好就收，想賺快錢大錢者，容易踩坑。

迎財建議：先整理好個人作品、自我介紹跟履歷，還有商品頁的內容，這是最實際的迎財，可增添財運；想補強自身財氣，建議多穿霧綠色或米白色衣服。

▲龍

財運：中上（偏財可用、但要有規則）

旺點：適合做分潤機制、股權比例分配或獎金方案等，凡事都做「穩」起來，就能增強財運。

避免：別一次答應太多，太快的口頭承諾容易變成負債或造成以後不必要的糾紛。

迎財建議：拜天公或土地公皆可，如有合約書或合作條款，寫在一張紙上放供桌祭拜，無形的磁場會幫你加持，讓你一切順利。

▲蛇

財運：中（守財比投資財重要）

旺點：你直覺很準，適合財富風險控管，砍掉不賺錢的項目能增加你的財庫，減少不必要的消費。

避免：讓自己太過焦躁，衝動買東西與投資，這會是你破財的點。

迎財建議：適合做支出的斷捨離；適合佩帶銀飾、白珍珠、白水晶。

▲馬

財運：中上但波動（快進快出）

旺點：你的行動力變強，容易抓到客戶與機會，好好把握。

避免：談判談太快，講價格講太快，這會導致後續糾紛。

迎財建議：先收訂金或先簽簡單條款再開始做，慢慢賺，要用慢來換財富。

▲羊

財運：中（穩扎穩打型）

旺點：初四很適合你做理財、保險、長期配置、固定收益的安排，增強自我的長期規劃與穩定金流。

避免：被情緒影響而消費，容易為了要買自我療癒，結果讓錢包受傷。

迎財建議：做一份今年每月存錢計畫，就是你最好的迎財儀式；適合多穿奶茶色、卡其色服飾，增加自我的財庫。

▲猴

財運：中上（談判財、資訊財）

旺點：你靠腦袋在賺錢，初四很適合談價格、談條件、談績效，增加自我的財富能量。

避免：別太貪心加碼投資，火旺年市場容易過熱，貪心容易變套牢。

迎財建議：適合拜土地公、土地婆、虎爺；戴簡約風格的金飾可提升決斷力，挑小而精即可，不要大買或持續堆疊，反會破財。

▲雞

財運：強（正財、業績、升職財）

旺點：農曆正月之氣對你有利，初四適合訂KPI、訂目標、訂流程，未來將會順順利利。

避免：計較或為小錢吵架，只要口舌是非一來，財氣就會散。

迎財建議：整理工作桌迎財氣，並且放一個金屬小物（筆、名片夾），將會是你的開工利器。

▲狗

財運：中（守財庫、顧現金流）

旺點：回到務實層面，適合做清倉、回款追蹤及成本控管，花費要有度。

避免：火旺年最怕「人情債」，別因一時義氣借錢出去。

迎財建議：顧好家內秩序財運就穩了，多拜灶神與家神，能保佑財庫穩定且持續增加。

▲豬

財運：中上（福氣財、人緣財）

旺點：你容易遇到願意幫你的人，初四去走春拜年，反而會相互帶來財運。

避免：熬夜、夜聊談錢，水氣重(情緒感受力強)的人一累就容易判斷失準，反而會漏財。

迎財建議：戴珍珠或白玉可安穩定心，白天完成迎財流程，晚上則早收心養氣。