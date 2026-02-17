赤馬年火氣旺！命理師曝「今年大年初一不一樣」 太急恐亂整年運勢

快訊

聯合新聞網／ 邱彥龍
春節連續假期，新北市傳統市場的店家販售春聯、紅包袋、吊飾等，年節氣氛濃厚。中央社
春節連續假期，新北市傳統市場的店家販售春聯、紅包袋、吊飾等，年節氣氛濃厚。中央社

今天是赤馬年大年初一，家家戶戶忙著拜拜、走春、穿新衣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，2026年的初一，跟往年很不一樣，在傳統命理中屬於「火氣極旺」的一年，今年初一若「太衝、太滿、太躁」，反而容易讓整年的人際關係、情緒跟運勢受到影響。

邱彥龍老師表示，赤馬年的大年初一，特別容易有情緒起伏或話說太快而導致氣氛失控的狀況發生，所以今天真正重要的不是「跑多少行程」，而是有沒有把新年第一天的氣場穩定住是最重要的；包括除夕跟初一吃團圓飯時，其實是「整年運勢的縮影」，氣氛越好，家宅越興旺，所以要多說祝福的話，不是好話就寧可不說，千萬不要吵架，否則一吵會吵到年底，壞了自己的好運氣，把第一天過順，一整年的路自然不會歪。

邱彥龍老師提點，今年大年初一，先穩家運再談開運比較好，以往不少人習慣初一一早就趕行程，但今年要反著來，初一越穩越慢，後面越順，初一越急，全年越亂。邱彥龍老師也提醒大家一些大年初一迎接一整年好運的方法。

初一開運小妙招：

一大早開窗通風10分鐘，讓新年第一口氣流動，讓陽氣、福氣、財氣灌進家門，然後喝一杯溫水、泡茶、咖啡等，一定要溫熱的，忌冰冷飲，才不會沖煞到運勢，太冷太刺激，也容易留下健康上的病根，讓自己整年情緒不穩，重要的是，記得穿上顏色柔和、可以讓自己放鬆的衣服，準備舒心接好運。

初一拜什麼神最對？

大年初一，拜對神比拜多神重要，今天最適合拜：

1.天公(玉皇大帝)，可以穩定自己全年的方向，讓馬年更平安順遂。

2.觀音菩薩，可以調降自身的火氣、躁氣，讓心境保持平靜，讓人際關係更和諧且人緣更好，減少衝突與對立。

3.媽祖娘娘，可以開智慧，保家宅安定、出入平安，增加財運的穩定。

4.家中神明，最親的還是家神，所以也不一定要跑遠，心誠最重要，大年初一拜家神，可以護佑全家。

邱彥龍老師提醒，2026年初一開運行程，不宜貪多貪快，找一間讓心情可以感到平靜的廟去走春，效果反而更好。

2026大年初一最推薦的開運色系：

藍色、深藍色、白色、米白色、灰色、霧色系。

2026大年初一最禁忌的色系：

全紅、大紅色、酒紅色、全黑色系。

邱彥龍老師提醒，如果真的一定想要有點喜氣的顏色，小面積點綴點綴是可以的，但盡量還是以柔色系為主。

2026大年初一最推薦的開運飾品：

珍珠、和闐玉、白水晶、銀飾。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

