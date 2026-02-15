快訊

台美貿易協定最大謎團曝光！外媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

被曾經的「昌粉」要求找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

過好年福氣滿滿 台北市最推薦5條春節遊程

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等。圖／北市觀傳局提供
春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等。圖／北市觀傳局提供

春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等，讓民眾連假期間輕鬆樂遊台北。

第一條路線北投溫泉輕旅行「偽出國，紓壓放鬆輕旅行」。走訪北投溫泉博物館、地熱谷、北投公園與北投普濟寺等景點，認識台灣溫泉文化、欣賞日式建築風情，在寒冷的年節假期享受溫暖的泡湯療癒時光，是闔家出遊的熱門路線。

另外還有親子採果農遊樂「莓好春日親子遊」。白石湖吊橋近期重新開放，適逢內湖草莓季，觀傳局特別推薦結合白石湖社區及休閒農業區的農園體驗路線，串聯周邊農園與步道景點，兼具休閒娛樂與食農教育，讓親子一同體驗戶外採果、感受春日氛圍。

陽明山迎春賞花「陽明山國家公園，經典行程一日遊」。陽明山國家公園氣候宜人，櫻花陸續盛開，適合走春踏青、健行賞景，為新的一年注入滿滿活力。年後還可接續前往圓山花博公園欣賞「2026台北燈節」，邀請民眾白天賞花，夜晚賞燈。

還有艋舺宮廟祈福趣發「艋舺四大宮廟，建築瑰麗之旅」。大年初一來場宮廟走春之旅，走訪艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北天后宮及清水巖祖師廟等艋舺地區的信仰中心，迎新納福、欣賞傳統廟宇精緻的工藝與歷史風貌，感受艋舺深厚的歷史文化底蘊。

另外，也可來體驗繁華舊夢，「探索大稻埕之旅」。大稻埕的春節充滿傳統年味，遊客可從大稻埕碼頭、迪化街到霞海城隍廟，一路漫遊，感受百年商業聚落的歷史記憶，品嚐糕點、採買伴手禮，體驗台北傳統街區魅力。

至於「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場。今年首創「雙展區、雙IP」策展模式，西門展區和花博展區分別結合國際知名IP，打造耳目一新的賞燈體驗。另備受親子族群期待的柯博文主題小提燈，也將在3月1日至3日限量發放，邀請民眾一同提燈逛燈節，感受臺北專屬的光影盛會，更多活動詳情，請上「2026台北燈節」官網查詢（https://2026lanternfestival.travel.taipei/index）。

觀傳局提醒，春節連假期間部分景點及商家營業時間可能有所調整，出遊前可先查詢資訊，並可多加搭乘大眾運輸工具，響應低碳旅遊。更多旅遊資訊與活動內容，歡迎至「台北旅遊網」查詢，利用春節連假把台北玩透透。

春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等。圖／北市觀傳局提供
春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等。圖／北市觀傳局提供

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

情人節迎財神！北市彩券行報喜 大樂透買1900元「500萬元入袋」

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

相關新聞

濃濃懷舊風！盤點12種過年零食 「呷甜甜、過好年」

過年總少不了桌上佳餚和點心零食，而隨著時代演進，零食的種類也越來越多樣化，早期的懷舊零食卻漸漸快要消失。《聯合新聞網》盤點12種懷舊過年零食，讓大家感受年節氛圍，「呷甜甜，過好年」。

明天除夕了...過年做「1事」小心荷包失血 最高罰6000元

今天小年夜，明天就是除夕，北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮...

春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

農曆春節假期開跑，今天（15日）是小年夜，不少民眾要準備明天除夕要發的紅包，民俗專家廖大乙提醒，春節紅包除了注意金額要吉...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

過好年福氣滿滿 台北市最推薦5條春節遊程

春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等，讓民...

馬年走春怎麼安排？2026最靈驗祈願日期看這裡！

迎接2026馬年，象徵加速、突破與行動力的新循環正式開跑！丙午火馬年火氣十足，更需要用「走春祈福」來穩住氣場、開啟好運。走春不只是傳統習俗，更是開啟好運的第一步。以下科技紫微網為你整理2026全年的關鍵祈福時段、靈驗日與祈願重點，助你一出門就是好彩頭！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。