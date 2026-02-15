過好年福氣滿滿 台北市最推薦5條春節遊程

春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等，讓民眾連假期間輕鬆樂遊台北。

第一條路線北投溫泉輕旅行「偽出國，紓壓放鬆輕旅行」。走訪北投溫泉博物館、地熱谷、北投公園與北投普濟寺等景點，認識台灣溫泉文化、欣賞日式建築風情，在寒冷的年節假期享受溫暖的泡湯療癒時光，是闔家出遊的熱門路線。

另外還有親子採果農遊樂「莓好春日親子遊」。白石湖吊橋近期重新開放，適逢內湖草莓季，觀傳局特別推薦結合白石湖社區及休閒農業區的農園體驗路線，串聯周邊農園與步道景點，兼具休閒娛樂與食農教育，讓親子一同體驗戶外採果、感受春日氛圍。

陽明山迎春賞花「陽明山國家公園，經典行程一日遊」。陽明山國家公園氣候宜人，櫻花陸續盛開，適合走春踏青、健行賞景，為新的一年注入滿滿活力。年後還可接續前往圓山花博公園欣賞「2026台北燈節」，邀請民眾白天賞花，夜晚賞燈。

還有艋舺宮廟祈福趣發「艋舺四大宮廟，建築瑰麗之旅」。大年初一來場宮廟走春之旅，走訪艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北天后宮及清水巖祖師廟等艋舺地區的信仰中心，迎新納福、欣賞傳統廟宇精緻的工藝與歷史風貌，感受艋舺深厚的歷史文化底蘊。

另外，也可來體驗繁華舊夢，「探索大稻埕之旅」。大稻埕的春節充滿傳統年味，遊客可從大稻埕碼頭、迪化街到霞海城隍廟，一路漫遊，感受百年商業聚落的歷史記憶，品嚐糕點、採買伴手禮，體驗台北傳統街區魅力。

至於「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場。今年首創「雙展區、雙IP」策展模式，西門展區和花博展區分別結合國際知名IP，打造耳目一新的賞燈體驗。另備受親子族群期待的柯博文主題小提燈，也將在3月1日至3日限量發放，邀請民眾一同提燈逛燈節，感受臺北專屬的光影盛會，更多活動詳情，請上「2026台北燈節」官網查詢（https://2026lanternfestival.travel.taipei/index）。