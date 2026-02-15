新年走春何處去 觀光工廠提供多元體驗

農曆春節連假是全家走春、好友出遊的最佳時機。經濟部產業發展署今天指出，已盤點通過經濟部評鑑且春節期間仍提供觀光服務的觀光工廠，北部可走訪雄獅文具想像力製造所，南部則有紅頂穀創穀物文創樂園，豐富民眾連假期間旅遊的選擇。

經濟部分享春節期間提供服務的觀光工廠，讓民眾從北到南、輕鬆規劃充實又有深度的新春假期。北部雄獅文具想像力製造所，民眾可參與節慶限定創作，讓創意陪伴新年開場；中部伊莎貝爾烘焙觀光工廠親手製作甜點，能夠感受滿滿幸福滋味；南部紅頂穀創穀物文創樂園可認識在地農產加工故事；東部於台灣足鞋健康知識館，體驗結合健康、文化與趣味的特色行程。

春節過後，「2026台灣燈會」3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場及周邊縣政特區登場，今年增設「觀光工廠專區」，集結多家具代表性的觀光工廠，透過沉浸式互動、特色商品展示與燈會限定優惠，讓產業文化成為燈會現場的一大亮點。

經濟部自民國92年起開始輔導製造業設立觀光工廠，協助傳統工廠轉型升級，將生產場域轉化為兼具教育、文化與休憩功能的開放空間。

目前全台已有155家次通過評鑑，涵蓋食品、科技、美學、生活用品與文創產業，成為親子旅遊、校外教學與國際旅客的重要據點。更多資訊可至「觀光工廠自在遊」網站與社群平台查詢。