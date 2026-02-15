火上加油...赤馬年過年不能穿紅衣？ 婆婆怒罵媳婦不懂禁忌 她一句話回嗆

今年農曆新年正值赤馬年，風水學說視之為出現巨大變動的一年。1名人妻在facebook臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，快將迎來馬年，因她不知道馬年不能穿紅衣的傳說，竟然被婆婆大罵，聲稱因為是紅馬年（即赤馬年），所以農曆除夕到初六都不能穿紅色衣服，更表示「全世界都知道！就妳不知道」，人妻對此淡然回應：「嗯！真不知道。」

網友︰那就為她穿全黑

貼文引來許多網友討論，形容原PO的婆婆蠻不講理，「什麼叫做『全世界都知道？』，我就不知道呀！自己穿的舒服就好了，她是在管什麼？」、「紅包都是紅，是不是不用包給她？」、「那就為她穿全黑」、「也太無聊，既然這樣，過年你都不要給她看到，一家帶出去玩到開工」。

赤馬年不宜穿紅衣嗎？

雖然原PO不知道，網友也不以為然，但「赤馬人不宜穿紅衣」的說法的確流傳已久，尤其是2026年是丙午赤馬年，被認為「特別多火」。雖然傳統上，本命年或過年穿紅色被視為討喜、避邪、轉運的常見做法，但赤馬年因為天干「丙」屬火、地支「午」也屬火，形成「雙火疊加」的格局，整體火氣已經很旺，如果再大面積、全身穿鮮豔正紅色，民俗專家和命理師認為容易「火上加油」，情緒容易浮躁和發火，人際關係也會受到考驗。不過命理專家認為穿紅色不是完全禁止，而是要注意「平衡五行」，很多人還是照穿紅色過年，只要不過火，穿得開心就好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

文章授權轉載自《香港01》