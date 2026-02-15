除夕回婆家變噩夢！奶奶要求從早到晚拜祖先 人妻怒轟：表演給鄰居看

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
1名人妻在網上抱怨，每到農曆新年、端午節和中秋節都要返婆家，特別是農曆除夕，奶奶要求他們一家由早拜到晚，人妻轟時間長到誇張。 圖／ingimage
1名人妻在網上抱怨，每到農曆新年、端午節和中秋節都要返婆家，特別是農曆除夕，奶奶要求他們一家由早拜到晚，人妻轟時間長到誇張。 圖／ingimage

每逢傳統節日，不少長輩都會進行拜神儀式。1名人妻在網上抱怨，每到農曆新年、端午節和中秋節都要返婆家，特別是農曆除夕，奶奶要求他們一家「一早就回來拜拜」，由早拜到晚，人妻形容「時間長到誇張，而且完全沒有彈性」。奶奶其後甚至更改規矩，以前小孩尚幼，奶奶批准「下午再來就好」，現時小孩長大，奶奶要求「一定要早上回來，從頭拜到尾」。

人妻批評奶奶平日已經沒幫忙照顧小孩，懷疑表演給鄰居「觀賞」，「左鄰右舍看到，就代表她很有面子、家庭很圓滿」，她曾向丈夫反映不滿，丈夫決定他們中午在自己家用膳後，下午才回婆家。

大量網友留言指「妳該慶幸的是，妳並未與她同住」、「這是不好的傳統與習俗」、「硬起來，讓先生自己回去」、「我媽也是這樣拜，不過我嫂子不用跟着做任何事，她只要在某個時刻出來上香，其他都我媽跟我哥全包了」。

奶奶要求「一早就回來拜拜」

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，每逢農曆新年、端午節和中秋節，他們一家都要返回婆家，特別是農曆除夕，奶奶要求他們「一早就回來拜拜」︰上午回去拜祖先、吃完午餐，下午繼續拜，一直待到晚上，婆家客廳沙發不大，他們一坐就是幾個小時，什麼都不能做，只能乾等，「時間長到誇張，而且完全沒有彈性」。

隨心情更改「規矩」

更讓人無法接受的是「規矩」好像是隨奶奶高興而更改，以前小孩年紀尚小，奶奶會表示「沒關係啦，下午再來就好，心疼孫子」，小孩長大後，就變成「一定要早上回來，從頭拜到尾」。

認為奶奶為面子要求眾人拜祖先

人妻嘆「拜拜不是不行，我也不是不尊重祖先」，但最讓她感到不舒服的是感覺自己並非「參與儀式」，反而是在被要求出席1場表演，「好像只要媳婦、孫子都在，左鄰右舍看到，就代表她很有面子、家庭很圓滿」。

原PO︰自己並非道具和演員

人妻更批評奶奶「在平常生活中其實也沒有幫我們什麼忙」，沒有任何支援和分擔，「卻在每一次三節，要求我們付出一整天的時間，只為了『陪她拜』」，認為這一切都是讓奶奶自我感覺良好。人妻強調自己並非道具和演員，「也不是用來證明誰很有面子的存在」，繼而向丈夫反映，丈夫聞言表示「那就改成中午在家吃完飯後，下午再回去」。

網友︰叫老公自己處理

帖文引來許多網友留言，「是的，婆婆都是這樣，要一大家子陪著她，有面子」、「叫老公自己處理」、「長輩在張羅拜拜這部分的能力真的很強」、「孩子大了叫孩子去抗議」。

文章授權轉載自《香港01》

