開春威力彩、大樂透已有得主 沒關係！今年3生肖配這面相有「大錢命」

開春連摃多期的威力彩13億5500萬元，12日已在新北、新竹開出，14日開獎的1億9000萬元大樂透也在高雄開出，不少民眾仍懷抱中大獎的夢想，命理師楊登嵙說，要中樂透需有「大錢命」，而今年屬豬、雞、蛇3個生肖民眾，再搭配鼻子有肉、耳垂大等面相，仍有望在今年拿下大獎。

楊登嵙說，俗語有云「小錢勤儉，大錢靠命」，因此要中數億元的獎金一定要有這種「大錢命」，2026年正財運、偏財運特別旺的生肖前三名，分別是豬、雞、蛇三個生肖。

楊登嵙說，屬豬在今年擁有「龍德」、「紫微」、「天喜」等三大吉星，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。屬雞的人，今年福德星高照，只要認真做事，獲得回報會比較多。另外屬蛇的民眾，今年太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來，三個生肖的民眾，今年都有機會得到超級大獎金。

楊登嵙說，除了生肖之外，若能再搭配面相學，更能加分，面相觀察重點是鼻子跟耳朵，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」，鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣，

楊登嵙說，今年若是生肖屬豬、雞、蛇，面相具有福氣的話，或許財神爺今天已經再找機會要把幾億彩金分給您，因此不要忘記購買彩券，讓自己有個成為億萬富翁的機會。