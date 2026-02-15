快訊

今國道南向恐塞！高公局建議下午出發 氣象署提醒：小心霧

NBA／明星賽「復出」就奪三分球大賽冠軍！里拉德3度登頂寫紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

開春威力彩、大樂透已有得主 沒關係！今年3生肖配這面相有「大錢命」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆新年將至，威力彩與大樂透陸續開出，命理師楊登嵙分享，今年在民俗上財運較旺的生肖與面相。圖／本報資料照片
農曆新年將至，威力彩與大樂透陸續開出，命理師楊登嵙分享，今年在民俗上財運較旺的生肖與面相。圖／本報資料照片

開春連摃多期的威力彩13億5500萬元，12日已在新北、新竹開出，14日開獎的1億9000萬元大樂透也在高雄開出，不少民眾仍懷抱中大獎的夢想，命理師楊登嵙說，要中樂透需有「大錢命」，而今年屬豬、雞、蛇3個生肖民眾，再搭配鼻子有肉、耳垂大等面相，仍有望在今年拿下大獎。

楊登嵙說，俗語有云「小錢勤儉，大錢靠命」，因此要中數億元的獎金一定要有這種「大錢命」，2026年正財運、偏財運特別旺的生肖前三名，分別是豬、雞、蛇三個生肖。

楊登嵙說，屬豬在今年擁有「龍德」、「紫微」、「天喜」等三大吉星，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。屬雞的人，今年福德星高照，只要認真做事，獲得回報會比較多。另外屬蛇的民眾，今年太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來，三個生肖的民眾，今年都有機會得到超級大獎金。

楊登嵙說，除了生肖之外，若能再搭配面相學，更能加分，面相觀察重點是鼻子跟耳朵，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」，鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣，

楊登嵙說，今年若是生肖屬豬、雞、蛇，面相具有福氣的話，或許財神爺今天已經再找機會要把幾億彩金分給您，因此不要忘記購買彩券，讓自己有個成為億萬富翁的機會。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

財神在等你！威力彩終結連摃30期拿下13.5億過好年 4生肖再拚一次當富翁

今天送神開始大掃除！撕舊春聯、貼新春聯最好等到這天最旺

2月11日要「送神」越早越好 5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

過年前拚一次當富翁！威力彩今飆11.5億 這方位彩券行配4生肖旺爆

相關新聞

明天除夕了...過年做「1事」小心荷包失血 最高罰6000元

今天小年夜，明天就是除夕，北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮...

春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

農曆春節假期開跑，今天（15日）是小年夜，不少民眾要準備明天除夕要發的紅包，民俗專家廖大乙提醒，春節紅包除了注意金額要吉...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

開春威力彩、大樂透已有得主 沒關係！今年3生肖配這面相有「大錢命」

開春連摃多期的威力彩13億5500萬元，12日已在新北、新竹開出，14日開獎的1億9000萬元大樂透也在高雄開出，不少民...

2026過年運勢全面解析！ 哪些生肖最旺？誰要小心提防？

過年期間最期待的，不外乎是財神降臨，帶來滿滿的財運！在2026年，有幾個生肖特別受財神眷顧，不僅有機會收穫金錢上的驚喜，還能打下財富的好基礎，一開年就有「錢景看俏」的好機會。一起來看看你的生肖是否榜上有名吧！

別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心

2026年，民國115年為丙午年，屬馬人值太歲，屬鼠人沖太歲，屬牛人害太歲，運勢上較有不順的情況，但若有這些部首的人，亦須多加注意，也會受到太歲的影響，一起來看看是哪些人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。