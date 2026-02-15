明天除夕了...過年做「1事」小心荷包失血 最高罰6000元

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「北市公園管理自治條例」，最高可開罰6000元。本報資料照片
今天小年夜，明天就是除夕，北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「北市公園管理自治條例」，最高可開罰6000元。

水利處指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，並依「北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次新臺幣2400元至6000元。

水利處河川管理科說明，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣汙染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，也引起許多民怨及投訴案件，因此水利處報經市府核定後，自110年7月1日起，北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

另外，水利處也提醒民眾，若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線北市民當家熱線1999向北市府反映。

