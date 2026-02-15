春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
過年包紅包除了注意金額要吉利，還有不少禁忌不可忽略，更別忘了在除夕圍爐前處理掉舊的紅包袋。本報系資料照
農曆春節假期開跑，今天（15日）是小年夜，不少民眾要準備明天除夕要發的紅包，民俗專家廖大乙提醒，春節紅包除了注意金額要吉利，還有不少禁忌不可忽略，更別忘了在除夕圍爐前處理掉舊的紅包袋，以免影響新的一年的財運與福氣。

廖大乙指出，包紅包金額數字要吉利，並避免單數，因單數多用於奠儀，表孤單，不利祝福；雙數「4」與「死」相近，也是忌諱。而1000元是例外，在道教文化中象徵天地人合一，寓意精氣神充足，因此可使用；若搭配百元鈔，更添喜氣。

而過年的紅包一定要使用新鈔與新紅包袋，使用的紅包袋方向與用途也有講究，直式紅包象徵正財，橫式則寓意橫財，民眾可依照發放對象的職業或是否有投資來選擇；且紅包袋切勿封口，要留活氣，才能保長輩健康、財氣流通。

廖大乙說，多數人會在除夕當天將紅包送給長輩或小朋友，但最好在團圓飯後發放，才符合「壓歲錢」意涵，特別要注意的是，紅包收發時絕不要對折，財運才不會受阻。至於用過的舊紅包袋，應在除夕圍爐前妥善處理，避免影響新年運勢。

他強調，許多人會應景選擇生肖年紅包袋，因其承載福氣與財運受神明庇佑，不宜隨意丟棄或放到新的一年，因此舊紅包袋，尤其有生肖圖騰，務必在除夕圍爐前，送至廟宇隨金紙燒化，或在見天處虔誠化掉，以免影響新一年的財運與福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

