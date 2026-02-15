聽新聞
0:00 / 0:00

1晚房費可玩泰國5天 國旅訂房率不到5成

聯合報／ 記者黃寅賴香珊黑中亮／台中報導

春節連假向來是國旅旺季，但今年受物價、飯店房價上漲及長假影響，不少人精算出國更划算，帶動海外團與包機熱銷；反觀國內旅宿訂房升溫慢，呈現「出國熱、國旅冷」兩樣情。觀光署統計，截至一月卅日，春節連假（二月十四日至廿一日）全國平均訂房率約四成三。

張姓營建業者全家六口小年夜赴越南胡志明市自助旅行，每人機加酒約三萬元，避開國內高房價，也不用忙準備年菜。南投曾姓男子全家赴越南五天四夜，搭紅眼班機，花費比國旅住五星飯店更便宜。

華府旅遊公關總經理陳育琳表示，國內飯店高品質的平日房價動輒二、三萬元，春節期間更貴，相較之下泰國五日遊團費二、三萬元，越南峴港行程約四萬多，讓人興起「不如出國」的想法。

旅遊業者指出，以台中直飛峴港為例，每周二至三班包機全客滿，富國島包機額滿，還加開航班；日本、新加坡等團體行程也早額滿，但國內部分飯店訂房率年前僅五成，今年房價漲幅也不若過往。

暨南國際大學觀光休閒與餐飲管理學系副教授曾喜鵬說，除房價高，塞車、人擠人、測速照相罰單等無形成本，都讓國旅從跨縣市住宿轉變成一日遊，再加上，熱門景點不管九份、日月潭或墾丁，旅遊安排固定，缺乏創新，難喚回遊客。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

春節旅遊兩樣情！峴港、富國島包機滿 海外過年取代國旅走春

泰國推「限糖令」 九大咖啡連鎖飲品預設甜度減半應對肥胖危機

來台國際客人次不斷調降 觀光署長陳玉秀：今年900萬沒問題

國旅太貴是被抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」…網怒：體感就是貴

相關新聞

出國過年 學者：社會改變 團圓不拘形式

春節連假長達九天，除夕圍爐團圓的風氣逐漸轉變。旅遊業者發現，過年出國的熱度提升，民眾不再拘泥於回老家過年的傳統，尤其四十...

1晚房費可玩泰國5天 國旅訂房率不到5成

春節連假向來是國旅旺季，但今年受物價、飯店房價上漲及長假影響，不少人精算出國更划算，帶動海外團與包機熱銷；反觀國內旅宿訂...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

由於2026年為丙午馬年，五行屬火，民間亦稱「赤馬紅羊」，象徵能量強旺、局勢變動快。命理師艾菲爾老師指出，這...

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

過年走春，除了拜訪親戚家、名勝景點踏青外，許多人也會選擇到財神廟拜拜，祈求未來一整年財源滾滾賺大錢。《聯合新聞網》為您統整...

小年夜必看5禁忌、4習俗！開運要吃「這碗」 1動作千萬別做：恐把財運搗碎

農曆新年即將來臨，小年夜在傳統習俗中稱作「二九暝」、「灶王節」，許多遊子會提前返家和親人團聚，同時也是送灶神升天、打掃除舊布新的重要日子…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。