1晚房費可玩泰國5天 國旅訂房率不到5成
春節連假向來是國旅旺季，但今年受物價、飯店房價上漲及長假影響，不少人精算出國更划算，帶動海外團與包機熱銷；反觀國內旅宿訂房升溫慢，呈現「出國熱、國旅冷」兩樣情。觀光署統計，截至一月卅日，春節連假（二月十四日至廿一日）全國平均訂房率約四成三。
張姓營建業者全家六口小年夜赴越南胡志明市自助旅行，每人機加酒約三萬元，避開國內高房價，也不用忙準備年菜。南投曾姓男子全家赴越南五天四夜，搭紅眼班機，花費比國旅住五星飯店更便宜。
華府旅遊公關總經理陳育琳表示，國內飯店高品質的平日房價動輒二、三萬元，春節期間更貴，相較之下泰國五日遊團費二、三萬元，越南峴港行程約四萬多，讓人興起「不如出國」的想法。
旅遊業者指出，以台中直飛峴港為例，每周二至三班包機全客滿，富國島包機額滿，還加開航班；日本、新加坡等團體行程也早額滿，但國內部分飯店訂房率年前僅五成，今年房價漲幅也不若過往。
暨南國際大學觀光休閒與餐飲管理學系副教授曾喜鵬說，除房價高，塞車、人擠人、測速照相罰單等無形成本，都讓國旅從跨縣市住宿轉變成一日遊，再加上，熱門景點不管九份、日月潭或墾丁，旅遊安排固定，缺乏創新，難喚回遊客。
