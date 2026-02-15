聽新聞
出國過年 學者：社會改變 團圓不拘形式

聯合報／ 記者余采瀅黃寅王駿杰陳俊智／連線報導

春節連假長達九天，除夕圍爐團圓的風氣逐漸轉變。旅遊業者發現，過年出國的熱度提升，民眾不再拘泥於回老家過年的傳統，尤其四十歲以下族群彈性更大，提早吃年夜飯、分批返鄉祭祖都可以。學者觀察，家庭型態、社會結構轉變，過年返鄉規畫更務實。

昨天春節連假首日，不少民眾早已規畫出國旅遊，桃園機場出境大廳滿滿的人潮。桃機公司預估，昨天出入境高達十六點九萬人，超過二○一九年春節期間的十六點六萬人次，創下歷史新高。

中部旅遊業者孫司原說，今年長程旅遊路線的詢問度、訂位率提升，尤其歐洲、北歐與東北亞路線買氣暢旺，不少家庭舉家出國，甚至規畫長達十天行程。

邱姓上班族往年回家過年，今年提前包紅包給長輩，過年安排兩周獨旅。她認為，「平時可以多回家，不一定過年才團圓」。任職金融業的李先生則是與高中同學搭機前往冰島過年。

玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授楊敏昇表示，國內家庭型態轉變，加上輪班與值班制盛行，過去「同時到齊」的團圓模式面臨挑戰，自家也會提前返鄉、分流圍爐，「不拘形式，重點是陪伴」。

台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰分析，工商社會節奏快，小家庭化趨勢明顯，過去以家族為核心的過節儀式，如今更強調自主規畫，不過圍爐、拜年與祭祖不僅是形式，更能凝聚親族向心力與文化認同，若儀式感淡化，情感連結也可能鬆動。

