水庫有秘境 行家點名北中南9水庫要這樣玩

9天春節連假今起展開，想好今年要上山還是下海去走春了嗎？經濟部水利署今年規劃「水庫樂活行」，大家可以來看看台灣壯麗的水利工程，細品珍貴的水文化故事。

去年以來，台灣各地降雨情形不錯，大型水庫都有好水情，翡翠水庫、石門近乎滿庫，德基、日月潭也超過8成滿，漫步水庫湖畔都可欣賞到不錯的景色。

水利署表示，北台灣的探索由石門水庫揭開序幕，不僅可搭船悠遊湖光山色，更承載橫跨300年的桃園水資源發展史，走進「石門水文化館」，透過互動式展示，回顧水庫60年來的轉型與傳承，是闔家共學的優質環境教育基地。

鄰近的寶山第二水庫則呈現截然不同的靜謐風貌，秋冬時節，台灣藍鵲、五色鳥及候鳥鸕鶿常現身湖畔，宛如一座近距離觀察生物多樣性的天然教室，令人暫時忘卻城市塵囂。

轉往中部，水利工藝、歷史印記與當代景觀在此交會。水利署表示，鯉魚潭水庫獨具特色的「鋸齒堰溢洪道」，展現工程力學與美學的完美結合。南投草屯的新亮點—鳥嘴潭人工湖，由六大湖區串聯成優美的帶狀水岸，環湖自行車道與生態廊道相互輝映。水資源教育館除介紹主要設施與工程機具外，也引領民眾認識烏溪流域中石虎、白鼻心等珍貴野生動物。

若偏好人文探索，集集攔河堰展現濁水溪下游溪谷的雄偉氣勢，漫步堤外更可探訪「開闢鴻荒」等一級古蹟；而雲林湖山水庫壩頂視野遼闊，一側是澄澈湖色，另一側可遠望斗六市景與台灣海峽，盡覽水天一色的壯闊景致。

南台灣的水庫風貌同樣精彩，展現科技感與歷史韻味並陳的多元樣貌。水利署指出，全台規模最大的曾文水庫結合先進科技與建築美學，走進「曾文水庫永續利用館」，可透過3D水工模型了解水庫清淤與永續經營的課題，並登上設計感十足的「曾文之眼」，飽覽湖面煙波。

去年底全線完成，串聯南部最重要曾文、烏山頭與南化水庫的「曾文南化聯通管」，沿線融入工程與環境共生理念，此工程在曾文水庫木瓜園台地設置具層級落差調節功能且為全國最大的消能豎井設施，透過有效降低水流能量，兼顧輸水安全與結構穩定，外觀結合地景設計，成為兼具功能性與觀賞性的工程亮點。

鄰近的烏山頭水庫則蘊含濃厚歷史情懷，適合靜心漫遊。喜愛動態活動的家庭，不可錯過阿公店水庫，全長約7公里的環庫自行車道串聯吊橋與沿途十景，讓民眾在運動之餘，親近南台灣清幽的湖畔風光。

水利署在春節連假前已提前完成各水庫園區的整備，確保遊憩環境安全，在欣賞水庫美景的同時，水利署呼籲落實綠色旅遊理念，垃圾不落地。