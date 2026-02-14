快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
馬年春節搭公路客運最高享42折，北高單程最低僅要361元。聯合報系資料照
115年春節連續假期今日展開，交通部公路局自昨天下午起啟動春節優惠措施，票價最高享42折優惠，88條西部中長程路線及東部國道客運路線，目前尚有70%預售票可購入。

公路局表示，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，今年春節針對88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。同時，加入TPASS 2.0會員者，於連續假期期間搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，連假期間優惠可疊加，整體折算後最高可達42折優惠。如臺北至高雄單程原價865元，6折優惠後為515元，現省350元；如登錄TPASS2.0又單月搭乘優惠路線4次以上，將再回饋154元，即台北至高雄單程僅要361元。

公路局指出，春節期間將持續掌握各路線現場候車情形，滾動檢討運能配置，提醒民眾留意尖峰時段，善用公共運輸優惠措施。

農曆過年 春節 馬年

