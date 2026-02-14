新鈔到手這類人竟先揉爛？同業共鳴曝血淚經驗

春節到來，國人搶換新鈔，不過，對店家而言收到新鈔反而感到困擾。Threads一名在超商工作的網友發文，指收到新鈔第一動作就是揉成一團再攤開，「我在過年會有大批人潮的店，根本只能揉爛」，引起共鳴，「真的！黏黏的很難用！客人問有沒有新鈔換我都超高興」、「我都會拿新鈔跟人家換舊鈔」、「做過收銀員都知道討厭新鈔」。

為什麼負責收銀的人員怕收到新鈔？網友分享血淚經驗，「最討厭收到新鈔，容易黏在一起」、「容易多找錢呀」、「剛才攤開數了百元新鈔，3次分別是98、99、98，但其實是100張」、「一到換錢潮，上班當天賠500」、「那天客人拿新鈔，結果打烊少200，一定是找錢黏在一起了，難過」、「我以前因為這樣賠過2000，因為是新鈔超級黏，我當時都快哭了，學到教訓後可以揉但別太皺」。

也有網友說，「之前幫家裡的店做收銀，收銀機直接一疊新鈔，我要找客人200，拿兩張出來搓一下變成3張，笑出來，還以為變魔術，好險我有仔細去用手搓錢」、「有一次店裡多1000，不知道哪位客人的新鈔黏一起」、「昨天有個人來繳費，拿了2萬元的新百鈔，真的很難驗！還好當時客人只有一個」。

其他網友表示，「除了新鈔會黏一起比較好數之外，還有避免那種一直吵說要新鈔的，我整疊拿出來爛得要命，他們就不會要了」、「我也都先揉爛，新鈔真的太可怕」、「做過櫃台結帳的都知道，不這麼做的話會更麻煩」、「真的！黏黏的很難用！客人問有沒有新鈔換我都超高興」。