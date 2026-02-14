快訊

台北過年走春最佳時間曝光 「黃金3天」陽光露臉最適合

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府水利處在河濱公園營造特色花海，讓民眾可以在長達9天的農曆春節假期走春。記者許正宏／攝影
北市府水利處在河濱公園營造特色花海，讓民眾可以在長達9天的農曆春節假期走春。記者許正宏／攝影

春節9天連假今展開，台北市環保局據最新氣象及空品預報資料，連假期間北市空氣品質受大氣擴散條件影響，今天與明天小年夜、21日初五汙染物較易累積，可能出現空品不良，18日初二至20日初四的擴散條件較佳，空品較佳，適合外出走春。

環保局表示，2月14日、15日受高壓迴流東南風影響，北市位在下風處，特別是「清晨至上午」，空品為普通至不良等級，提醒早起外出民眾多加注意；16日除夕、22日初六因受鋒面通過影響，北市為陰天陣雨，因雨水洗除作用，空氣品質整體為良好至普通等級。

環保局說，17日初一受東北季風影響，但有可能伴隨微量境外汙染物，空氣品質為普通等級；18日初二至20日初四東北季風減弱轉東風，天氣放晴且濕度降低，擴散條件較佳，是連假期間北市空品較佳時段，建議市民朋友可安排戶外走春活動；21日初五受高壓迴流影響，汙染物容易累積，空氣品質為普通至不良等級。

環保局指出，民眾可隨時透過「台北市環境品質監測網」或手機下載「環境即時通」App，掌握最新即時空氣品質資訊。若欲前往人潮密集處或空氣品質較差地區，可隨身攜帶口罩並搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，減少移動汙染源排放。 

2026春節連假空品預報。圖／台北市環保局提供
2026春節連假空品預報。圖／台北市環保局提供
農曆年走春必訪花海景點就在台北市古亭河濱公園。記者許正宏／攝影
農曆年走春必訪花海景點就在台北市古亭河濱公園。記者許正宏／攝影

