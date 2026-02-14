桃機春節旅運破紀錄 單日16.7萬人次創史上新高

國人春節連假掀起出國熱潮，桃園國際機場旅運量接連改寫歷史紀錄。繼12日創下疫後單日新高16.1萬人次後，機場公司預估今天旅客量將攀升至16.7萬人次，不僅再度刷新疫情後紀錄，更一舉超越2019年春節期間單日16.6萬人次高峰，寫下通航以來最高紀錄。

桃機公司預判，今年春節連假期間運量將維持高峰。除14日達到約16萬7千人次外，15日約16萬2千人次；20日約16萬人次；21日約16萬3千人次；22日再攀升至約16萬4千人次，多日站上16萬人次顯示出國潮全面回溫。其中，出境尖峰預計落在14日，單日出境旅客約8萬8千人次；入境高峰則估計出現在21日，約8萬6千人次返台，出入境雙向人流皆可能改寫新高紀錄。整體旅運量已從疫後最高一路突破至疫情前巔峰水準，對機場整體營運量能與疏運效率形成新一波考驗。

回顧歷史，桃機單日運量最高峰原為2019年春節期間所創下的16.6萬人次。隨著國際旅遊全面回溫，今年春節連假推升旅運高峰，單日運量從疫後新高一路突破至疫情前巔峰水準。為協助旅客順利出境，桃機提醒可多加利用官網查詢「航班運量整點人數預報表」，掌握各時段人流狀況並提早抵達機場；亦可透過「出境安檢人流等候預估系統」查詢即時安檢等候時間，妥善規劃報到與通關流程。