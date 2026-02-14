春節首日車站現人潮 黃偉哲高鐵台南站看疏運分送祝福

農曆春節連假首日，車站滿是人潮，台南市長黃偉哲上午到高鐵台南站視察旅運情形，並向返鄉市民及旅客發送「金馬伍吉」春聯與紅包，現場氣氛熱絡。

今天也是西洋情人節，黃偉哲祝福大家情人節快樂，提醒返鄉與出遊民眾，多利用大眾運輸工具，減少塞車與尋找車位的時間，讓行程更順暢。

黃偉哲表示，除了祝福大家新的一年行大運、萬事順心，也邀請民眾年後來台南參觀台灣國際蘭展，感受花卉之美與節慶氛圍。

交通局表示，春節期間將與雙鐡及國道客運保持密切聯繫，掌握長途人流移動，因應農曆新年假期疏運，高鐵和台鐵於連假期間皆有加開班次，高鐵加開395班次列車，台南站約3.3萬人次，台鐵加開387車次，台南站5.6萬人次，國道客運運量則推估將增加25%。

在市區交通疏運方面，昨天連假前最後一天上班日統計：市區8小時交通量約16萬車次，略較去年增加9%；大台南公車運量計約3.3萬人次，略較去年增加3%。

交通局長王銘德表示，自2月17日起（除夕除外）開設「交通疏運指揮中心」，每日即時監控主要道路車流狀況，彈性調度因應，確保交通順暢。也提醒連假期間市區車流較大，請多利用公共運輸，安全出行。