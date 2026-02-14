春節9天連假登場 國5、蘇花路廊湧車潮整體順暢

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
春節連假第一天，蘇花路廊一早湧現南下車流，但沿線交通順暢。圖／蘇澳警分局提供
春節連假第一天，蘇花路廊一早湧現南下車流，但沿線交通順暢。圖／蘇澳警分局提供

春節9天連假今天展開，國道5號、蘇花路廊都湧現車流，但大致順暢。公路局表示，蘇花路廊今天上午5時起湧現南下車流，到上午10時共5677輛，比原本預估稍低，預測17日大年初一將出現南下最大車潮，提醒民眾預作規畫，避開壅塞時段。

宜蘭警方啟動春節交通疏導勤務，加派警力在重要交流道、匝道及易壅塞路段維持行車秩序。警方表示，今天國道5號部分路段車流明顯增加，不過南港到頭城時速仍可維持70至80公里。

公路局東區養護工程分局表示，今天宜花地區天氣不錯，蘇花路廊上午5時起就湧現南下車潮，每小時約在700到800輛間，到上午10時南下共5677輛，北上共1077輛，預估今天還會有約7000輛次南下。

公路局預估春節連假蘇花路廊交通狀況，17日初一會出現南下最大車潮，全天交通量約1萬6600輛次，尖峰時段最高車流量將達每小時1020輛以上，車多時段每小時平均約850到950輛以上，持續到下午4時以後緩解；北上車流高峰則是落在21日大年初五，全天約2萬1000輛次北上，預估會壅塞到22日凌晨才會緩解。

台鐵花蓮站今天進出的人潮也比平日多，不少民眾推著行李箱，手提大包小包趕著搭車返鄉過年，但並非班班滿座。花蓮站表示，年假長達9天分散人潮，相較前幾年，搭車人數初估少3成，預估春節連假乘車的高峰有兩波，分別落在18日年初二及21日初五，目前熱門時段長途車票已賣光，但還有一些較冷門時段仍有餘票，若有網路訂票未取票，也會立即釋出。

農曆過年 春節 馬年 蘇花公路

