紅包600元很小氣？他長大後「認清真相」：其實並不輕鬆

農曆春節發紅包，是許多台灣人的重要傳統，不過紅包金額該包多少，往往成為壓力來源。一名網友分享，小時候總嫌親戚包600元太少，沒想到長大出社會後，才發現自己也只能包出同樣金額。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，每逢過年收到親戚給的600元紅包時，總覺得對方不夠大方，甚至暗自比較誰包得多、誰包得少。沒想到多年後踏入職場，面對生活開銷與各種支出，才發現包600元其實並不輕鬆，坦言「我可能就是那個只有辦法包600元的親戚！」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「200元極限，再多會影響財政」、「當初的600元跟現在的600元還是有差別的，我建議包200元就好」、「小孩我都包200元欸」、「我甚至覺得600元拿不出來」、「小時候600元覺得大人好小氣，現在600元我都嫌多」、「我200是極限，謝謝那些曾經給1000的親戚」、「說那什麼傻話，600我都包不出來」。

此外，也有網友回應「小孩這麼多，我能包200元，他們就要謝天謝地謝主隆恩了」、「600元其實不少了，有時候晚輩多，這也是一大筆錢」、「我也是！有表弟、表妹10個是怎樣」、「長大後…拜託各位兄弟姐妹不要生太多」、「小孩子多，包起來很嚇人」。

至於紅包金額該包多少？本站曾報導，一名網友分享，現在過年紅包通貨膨脹太嚴重了，以前拿到200元就非常開心，現在包給小孩600元會被笑，1000元是基本，1200元才是有誠意。不少網友也坦言，包紅包盡力而為就好，以經濟狀況為主，不用太勉強或與他人比較。