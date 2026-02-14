春節出勤給薪怎麼算？今年起小年夜至初三5天為國定假

春節9天連假如何給薪，台南市勞工局表示，今年起小年夜、除夕、初一至初三5天均為國定假日，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

台南勞工局長王鑫基表示，今年起小年夜、除夕、初一至初三5天為國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依規定給付出勤工資。

如為事業單位上班日是比照公務機關辦公日曆表出勤者，勞工於春節連假期間均休假，雇主應照給每日工資，其中國定假日部分，2月15日(小年夜)，由於適逢原本的例假日，依法應行補假，補假日期為2月20日，即「2月16日至2月20日皆為國定假日」，如有出勤，工資應加倍發給。

「2月14日及2月21日」為休息日，如有出勤，應依休息日加班費之計算方式計給；「2月15日及2月22日為例假日」，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤。如雇主因工作上的需要，徵得勞工同意，在本次連續假期中有出勤情形者，應依各日性質給薪。

台南市職安健康處長李炫昌表示，各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日未必皆排定於星期六及星期日，國定假日補假日期也有所不同，實務上仍須視個案情形而定，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以減少爭議發生。每月將陸續辦理勞動基準法重點解析宣導會，3月份場次公告在台南市職安健康處官網網址。