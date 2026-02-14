9天春節假期開跑！台東路況一路順暢 大武到台東不到1小時

春節9天連假今天正式展開，台東地區整體交通狀況相當順暢，未見明顯車潮湧入，包括南迴公路、市區主要道路，以及台11線東海岸線、台20線南橫公路等路段，多數區段平均車速達60至70公里，大武至台東市區行車時間不到1小時即可抵達，整體路況平穩順暢。

一早準備返鄉的陳先生表示，今年明顯感覺車流分散，「以前連假第一天就會塞車，今天幾乎一路順暢，導航顯示時間還比預期快」。來自高雄的林小姐則說，趁連假第一天先出發到台東旅遊，「沿途幾乎沒有走走停停的情況，南迴很好開，心情也輕鬆不少」。

公路局交通管理及控制中心指出，今年因除夕前已有2天假期，返鄉車潮提前分流，不若往年集中湧現。預估出遊與返鄉車流將自今晚至小年夜開始逐漸增加，屆時水底寮南下往台東方向，以及丹路至草埔路段車速可能降低，用路人應配合現場疏導措施行駛。

今日上午9時過後，各主要幹道仍維持順暢狀態。南迴公路雙向車流穩定外，縱谷線與東海岸線平均時速約50至60公里，尚未出現壅塞情形。部分用路人也分享，「比想像中順很多」，直呼今年連假開局相當理想。

在地觀光業者也觀察到人潮呈現「慢慢湧入」趨勢。台東市區一間民宿業者表示，今年不少旅客選擇提早或延後出發，訂房率雖已接近滿房，但入住時間較為分散，「客人說路況順暢，開車過來心情都很好」。東海岸餐飲業者則指出，預估明後天人潮才會逐漸升溫。