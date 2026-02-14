南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
今年南鯤鯓代天府國運下下籤又神準，明年籤兩天後大年初一再出爐。圖／本報資料照片
今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地震、水患、川普關稅戰、大罷免、朝野對立等等一整年天災人禍不斷、再度印證王爺們提點國運之神準，讓眾人嘖嘖稱奇。

各方矚目的明年國運籤，大年初一又將出爐，許多人都想知道，連續10年「獨排眾議」多沒給好籤的王爺，這次又會如何？可望年初一中午前揭曉，廟方預計上午11點開始抽籤。

南鯤鯓代天府王爺們因當年在前總統蔡英文透露參選前，就給了標題「武則天坐天」的國運籤，因「精準斷言」台灣不但將出現第一位女總統，而且是完全執政的強勢女總統，從此每年的國運籤各方都關注。

尤其讓信徒嘖嘖稱奇的是，蔡前總統當選後第一任那年的國運籤，竟然跟賴總統當選第一年的是同一支籤。不過那年雖狀況多終究沒有大風大浪，許多信徒深信是因為蔡英文「鎮得住」，所以連颱風每次眼看就要直撲台灣了、卻總是能在最後關頭轉向。

賴總統當選後第一年、南鯤鯓代天府竟然又抽到同一支國運籤，當然又引發熱議。當時台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，他基本上不迷信國運籤，但自2015年南鯤鯓代天府抽出蔡英文「武則天坐天」籤文之後，開始覺得它似乎不是完全沒意義。

游盈隆表示，「朝無鏗鏘之廷爭，野無諤諤之諍言，國恆亡。」古有明訓。希望初一的國運籤「能帶給當權者一些啟示。」

今年國運籤第54籤「王爺們又給了同樣一支下下籤」，籤註「屋漏偏逢連夜雨、行船又遇打頭風」，主籤詩：「一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安」。

許多民眾一看就認為「這個不用解釋也知道不是好籤」：籤下註解官事「大凶」、功名「無望」，耕作只能收成一半、「結婚的生不出小孩、沒有一樣是好的」。

廟方無奈表示，這一支籤從字面上來看，當然是下下籤，不論論政治、經濟、民生目前當然都不好，政治方面不便多說大家都可以自己體會。當然國運籤常是「各方解讀」，每一個人的看法都可能會不同。

尤其籤詩註解：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」、「聞仲西征十絕陣被破後逃」。後來賴總統在大罷免後期宣布推出「國家團結十講」，講到第三講就無以為繼、就有許多人聯想到籤註裡面提到的「十絕陣」。

國民黨立委謝龍介當時指賴總統的國家團結十講，與南鯤鯓國運籤的「十絕陣」很像，他說，「沒事擺什麼十絕陣，才第三陣就慘不忍睹，再往下走就是絕龍嶺了。」

農曆過年 春節 馬年 國運籤 南鯤鯓代天府

