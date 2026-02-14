侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯友宜表示，觀察今天交通路況非常順暢，連國五都沒塞車，是較少見的情形，九天連假預估在大年初二會出現出遊潮，往後幾天進入備戰期，交控中心將隨時因應調整。

新北市交通局簡報指出，從昨天下午開始，國5和台64、65銜接國1、國3出現提前返鄉車潮，今天上午在大賣場有買年貨人潮，周邊道路車流明顯增加，國道南下返鄉車潮從今天上午9點湧現。

侯友宜今指示交控中心24小時全天候監控路況，並視車流即時與高公局聯繫，彈性調整高速公路匝道儀控秒數，降低回堵情形。他提及，預估大年初二到初五天氣穩定，民眾出遊返鄉人潮多，後面這幾天是備戰時間，至於現階段則要注意市場、大賣場等地的交通疏導，且重點治安維護更要注意。

交通局表示，預計大年初一 （ 17 日）至大年初三（ 19日）上午九點開始，包括台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街至大溪慈湖及台9線新店、台9甲線烏來沿線各風景區，將湧現出遊車潮，也建議市民多搭乘大眾運輸工具，減少塞車及找停車位的困擾。