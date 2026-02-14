快訊

影／高雄楠梓透天厝氣爆！驚天巨響…鐵窗遭炸彎1人送醫

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

過年不再買新衣、新鞋？網嘆「年味淡了」 背後原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
過年曾是許多人一年中最期待的時刻，從貼春聯、領紅包，到添購新衣新鞋迎接好運，都充滿儀式感。示意圖/AI生成
過年曾是許多人一年中最期待的時刻，從貼春聯、領紅包，到添購新衣新鞋迎接好運，都充滿儀式感。示意圖/AI生成

過年曾是許多人一年中最期待的時刻，從貼春聯、領紅包，到添購新衣新鞋迎接好運，都充滿儀式感。不過，一名網友感嘆，隨著年紀增長，自己對於過年的期待感逐漸消退，甚至連「穿新衣過新年」都提不起勁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，以前每到農曆年前，都會特別期待添購新衣、新鞋，象徵除舊布新，也替新的一年討個好兆頭。不過近幾年卻發現，自己對這項傳統習慣越來越無感，好奇發問「有誰跟我一樣沒有動力買新衣服、新鞋子過新年呢？」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「真的，沒什麼過年氣氛了」、「我5年沒買了」、「現在小朋友少了，才不熱鬧」、「現在沒動力是因為沒領年終」、「已經好幾年沒有過年買新衣服了」、「打算家裡廢9天，不需要買鞋買新衣」、「因為長大了」。

此外，也有網友回應「現在人生活品質都不錯，不用刻意過年買吧，平時都已經買齊」、「平時就有在買，現在小孩沒有以前過年買新衣、買玩具的開心感了」、「小時候的期待感，在長大後可以自行滿足，過年的氣氛就隨之淡去了」、「很久沒為了農曆新年買新衣，因為随時都在網購」。

農曆新年是華人最重要的節日，本站曾報導，一名網友分享，現在一到機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍，引起不少人共鳴。也有網友點出少子化也是讓過年氛圍減少的關鍵之一。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

阿嬤發火了！過年蒸年糕「最忌諱說這句」 網抖：千萬別試

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

過年送禮給客戶、主管與親友 哪些伴手禮最討喜、NG名單一次看

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

相關新聞

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴...

過年不再買新衣、新鞋？網嘆「年味淡了」 背後原因曝光

過年曾是許多人一年中最期待的時刻，從貼春聯、領紅包，到添購新衣新鞋迎接好運，都充滿儀式感。不過，一名網友感嘆，隨著年紀增長，自己對於過年的期待感逐漸消退，甚至連「穿新衣過新年」都提不起勁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

六都馬年春聯一次看！天團玖壹壹3款夯爆 台北熊讚驚喜登場

農曆馬年腳步將近，家家戶戶開始張貼春聯、迎接新春氣息，各縣市政府也陸續公布今年的官方春聯設計，從生肖馬的奔騰意象，到結合台語諧音的吉祥祝賀，再到書法名家與在地創作者揮毫助陣，不僅承載對來年的期盼，也展現城市文化與創意巧思。《聯合新聞網》特別整理六都馬年春聯，究竟哪一款最對味、最有記憶點？就交給您來打分數。

9天春節假期開跑！台東路況一路順暢 大武到台東不到1小時

春節9天連假今天正式展開，台東地區整體交通狀況相當順暢，未見明顯車潮湧入，包括南迴公路、市區主要道路，以及台11線東海岸...

南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地...

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。