過年不再買新衣、新鞋？網嘆「年味淡了」 背後原因曝光

過年曾是許多人一年中最期待的時刻，從貼春聯、領紅包，到添購新衣新鞋迎接好運，都充滿儀式感。不過，一名網友感嘆，隨著年紀增長，自己對於過年的期待感逐漸消退，甚至連「穿新衣過新年」都提不起勁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，以前每到農曆年前，都會特別期待添購新衣、新鞋，象徵除舊布新，也替新的一年討個好兆頭。不過近幾年卻發現，自己對這項傳統習慣越來越無感，好奇發問「有誰跟我一樣沒有動力買新衣服、新鞋子過新年呢？」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「真的，沒什麼過年氣氛了」、「我5年沒買了」、「現在小朋友少了，才不熱鬧」、「現在沒動力是因為沒領年終」、「已經好幾年沒有過年買新衣服了」、「打算家裡廢9天，不需要買鞋買新衣」、「因為長大了」。

此外，也有網友回應「現在人生活品質都不錯，不用刻意過年買吧，平時都已經買齊」、「平時就有在買，現在小孩沒有以前過年買新衣、買玩具的開心感了」、「小時候的期待感，在長大後可以自行滿足，過年的氣氛就隨之淡去了」、「很久沒為了農曆新年買新衣，因為随時都在網購」。

農曆新年是華人最重要的節日，本站曾報導，一名網友分享，現在一到機場就湧現出國的人潮，反而越來越沒有過年的氛圍，引起不少人共鳴。也有網友點出少子化也是讓過年氛圍減少的關鍵之一。