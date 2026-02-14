春節連假首日國道中部路況大致良好 但多起追撞車禍造成局部塞車

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，國1南下210公里處上午8時50分許，內側車道發生兩車追撞事故，造成埔鹽系統到員林交流道間一度紅色警示。圖／取自國道即時路況影像
今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，不過在國1埔鹽系統及國3快官交流道到霧峰系統交流道間南下車道，則分別因車禍造成紅色警示，國道警方呼籲駕駛人保持行車距離，耐心行駛。

今年春節連假長達9天，車流得以疏散，因此國道中部路段比起往年顯得順暢，車速多在80公里以上，但仍有局部路段，則因車禍造成阻塞，在國道公路警察第三大隊所轄的國1路段，疑圈駕駛人未保持行車距離或變換車道不慎，上午就發生4件追撞事故。

其中國1南下210公里處，在上午8時50分許，內側車道即發生兩車追撞事故，造成埔鹽系統到員林交流道間一度紅色警示，車輛走走停停，甚至影響到彰化交流道間，過了10時以後，才逐漸恢復正常。

另外，國3南下路段的快官交流道到霧峰系統交流道間，也因追撞事故，也一度造成紅色警示，經警方排除後，到10時以後，也逐漸恢復正常。

國道警方呼籲駕駛人注意路況，必要時改走替代道路，行車時要保持行車距離，不要疲勞開車，確保安全。

