快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

聽新聞
0:00 / 0:00

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為年菜示意圖。圖／AI生成
圖為年菜示意圖。圖／AI生成

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴，其中以佛跳牆最常被點名，另外整條煎魚、長年菜等料理也讓部分人敬而遠之。

一名網友在Dcard發文表示，過年將至，好奇大家最不想面對的年夜菜是什麼，自己首先點名佛跳牆。他形容芋頭煮湯「根本難以理解」，整鍋混合筍絲、香菇、肉絲與鵪鶉蛋等食材，加上濃稠又油膩的湯頭，讓人直呼像是高熱量集合體，難以提起食慾。

此外，他也提到每年除夕必出現的整條煎魚，為了象徵「年年有餘」往往只當擺設，餐後又被冰回冰箱，接著從初一開始反覆加熱端上桌，直到魚肉變得乾硬仍持續「循環登場」，甚至回娘家還可能再帶回剩菜，讓他笑稱過年宛如長期食物耐力戰。

貼文曝光後引起網友共鳴，不少人直言「芋頭湯派無法接受」、「佛跳牆真的吃不懂」，認為整鍋食材混在一起口味過於厚重。不過也有人力挺，表示從小吃到大非常喜歡，尤其芋頭與鵪鶉蛋的搭配最對味。另有網友點名其他不愛的年菜，如烏魚子、帶苦味的長年菜及紅燒獅子頭等。

根據網路調查，過年圍爐最討厭、難吃的年菜前五名通常為：長年菜（芥菜）、佛跳牆、雞湯、烏魚子以及蹄膀/滷豬腳。其中，帶有苦味的長年菜常因口感不佳蟬聯榜首，而佛跳牆則因被認為是「大雜燴」或因加入芋頭破壞湯味，而被視為「高級菜尾」。 

農曆過年 春節 馬年 年菜

延伸閱讀

年菜照吃不發福 嘉基醫師授「防胖心法」從餐盤到運動全攻略

愛心圍爐不缺席 金門家扶串聯百人送「團圓年菜」助弱勢

趕在除夕前送出…北市2千份愛心年菜 助弱勢過好年

訂製百份5星年菜送暖 中榮等4單位今與103歲榮民提前圍爐

相關新聞

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴...

9天春節假期開跑 台東路況一路順暢 大武到台東不到1小時

春節9天連假今天正式展開，台東地區整體交通狀況相當順暢，未見明顯車潮湧入，包括南迴公路、市區主要道路，以及台11線東海岸...

南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地...

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯...

春節連假首日國道中部路況大致良好 但多起追撞車禍造成局部塞車

今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，不過在國1埔鹽系統及國3快官交流道到霧峰系統交流道間南下車道，則分...

竹南后厝龍鳳宮春節活動滿檔 初一乞龜打頭陣

農曆春節到來，位於苗栗縣竹南鎮的后厝龍鳳宮將舉辦迎春系列活動，由200多年歷史的乞龜祈福活動打頭陣；大年初一起，民眾擲筊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。