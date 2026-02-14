過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴，其中以佛跳牆最常被點名，另外整條煎魚、長年菜等料理也讓部分人敬而遠之。

一名網友在Dcard發文表示，過年將至，好奇大家最不想面對的年夜菜是什麼，自己首先點名佛跳牆。他形容芋頭煮湯「根本難以理解」，整鍋混合筍絲、香菇、肉絲與鵪鶉蛋等食材，加上濃稠又油膩的湯頭，讓人直呼像是高熱量集合體，難以提起食慾。

此外，他也提到每年除夕必出現的整條煎魚，為了象徵「年年有餘」往往只當擺設，餐後又被冰回冰箱，接著從初一開始反覆加熱端上桌，直到魚肉變得乾硬仍持續「循環登場」，甚至回娘家還可能再帶回剩菜，讓他笑稱過年宛如長期食物耐力戰。

貼文曝光後引起網友共鳴，不少人直言「芋頭湯派無法接受」、「佛跳牆真的吃不懂」，認為整鍋食材混在一起口味過於厚重。不過也有人力挺，表示從小吃到大非常喜歡，尤其芋頭與鵪鶉蛋的搭配最對味。另有網友點名其他不愛的年菜，如烏魚子、帶苦味的長年菜及紅燒獅子頭等。

根據網路調查，過年圍爐最討厭、難吃的年菜前五名通常為：長年菜（芥菜）、佛跳牆、雞湯、烏魚子以及蹄膀/滷豬腳。其中，帶有苦味的長年菜常因口感不佳蟬聯榜首，而佛跳牆則因被認為是「大雜燴」或因加入芋頭破壞湯味，而被視為「高級菜尾」。