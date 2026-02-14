快訊

老婆熟睡他偷偷做1事「遭地獄惡犬露牙齦狠瞪」 260萬人笑翻：不准拍我媽！

蔣萬安情人節限定「撩妹語錄」自嘲：自己看了都有點不好意思

人妻求助…婆婆要求「初三再回娘家」 過來人曝1招回絕：早做早享受

竹南后厝龍鳳宮春節活動滿檔 初一乞龜打頭陣

中央社／ 苗栗縣14日電

農曆春節到來，位於苗栗縣竹南鎮的后厝龍鳳宮將舉辦迎春系列活動，由200多年歷史的乞龜祈福活動打頭陣；大年初一起，民眾擲筊擲出聖筊後，可奉請各種幣值所做的金錢龜作為錢母，祈求錢滾錢，新的一年賺大錢。

關於竹南后厝龍鳳宮的起源，廟前石碑紀載提到，相傳明朝永曆年間，一位隨著鄭成功來台的將軍，奉湄洲媽祖香火至後厝海濱建立小廟奉祀。此外，136尺、約12層樓高的媽祖塑像，更是竹南后厝龍鳳宮一大特色。

竹南后厝龍鳳宮等單位規劃從大年初一（2月17日）到元宵節（3月3日），於龍鳳宮前廣場、停車場舉辦迎春公益系列活動，大年初一開始就有祈福龜、助財運、添福壽活動，也會在廟前搭設平安橋，讓民眾走平安橋消災解厄，大年初五（2月21日）則有乞龜祈福擲龜王活動。

竹南后厝龍鳳宮副主委葉倍境、常務委員陳美月受訪時，說明乞龜活動有200多年歷史，一開始是由各種食物，例如在來米、糯米、麵線等，做成烏龜造型的米龜、麵線龜等，信眾經神明同意乞龜回家，讓家人「吃平安」，只是隔一年要還願，還更大隻的麵龜、米龜給神明。

隨時代更迭，民眾食安意識抬頭，加上商業時代來臨，廟方這幾年改以新台幣1元、5元、10元或100元、500元、1000元等不同幣值，甚至是美元或人民幣等，來製作金錢龜，民眾擲筊獲媽祖同意後，就可將金錢龜迎回家當做錢母，祈求錢滾錢、賺大錢。

陳美月說，廟方從大年初一開始舉辦乞龜活動，準備至少100隻以上大小金錢龜及一隻龜王，會將它們搬到宮前廣場桌上，開放民眾乞龜、拍照。龜王則是採用2000元大鈔拼貼而成，這幾年的身價已來到200萬元，今年有望再創新高。

農曆過年 春節 馬年

