不是發圓形錢母 竹南五穀宮年初一發方形限量無事牌

農曆大年初一，民眾習慣出門走春。位於苗栗縣的竹南五穀宮，不同其他廟宇發放圓形錢母或新台幣1元小紅包，廟方選在大年初一發放免費、限量1200份的方形「無事牌」，祈求新的一年平安無事、身體健康與五穀豐收。

位於苗栗縣竹南鎮的竹南五穀宮，全名為「竹南、頭份、造橋五穀宮」，於清朝乾隆4年（西元1739年）創建，由閩客人士共同祭祀，主祀五穀先帝，又稱神農大帝。特別的是，五穀宮有一尊高達156台尺的巨大神農大帝神像，迄今已有30多年歷史，為當地知名地標之一。

有別坊間常見的圓形錢母，竹南五穀宮在苗栗縣議會副議長張淑芬擔任主任委員後，希望與其他廟宇做出區隔，因此在大年初一免費發放限量的方形「無事牌」，金色的牌面上則寫著「平安賜福、五穀豐收」等字樣，並附有精美紅布袋。

談起無事牌的典故，竹南五穀宮總務劉淼宴說，這源自明朝末年，玉雕師傅將無紋飾的玉牌贈予親友，因此取「無飾」的諧音為「無事」，祈求整年平平安安、無災無難。

劉淼宴表示，農曆春節期間，廟方都會舉辦新春祈福活動，其中發放限量無事牌部分，今年邁入第3年，往年大約準備1000份無事牌，但為了讓更多民眾分享喜氣，今年加碼至1200份。

關於領取方式，劉淼宴指出，預計大年初一（17日）上午8時30分至上午9時左右發放，採現場排隊、不發放號碼牌的方式領取，發完為止；依照去年經驗，有民眾早上7時不到就到場排隊，通常不到1小時就會索取一空，想收藏的民眾務必提早到場。

此外，為了讓走春拜廟的民眾暖胃又暖心，廟方在大年初一當天也會準備平安麵，歡迎全國民眾來竹南五穀宮走春參拜，祈求新的一年五穀豐收、身體健康。