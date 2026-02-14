快訊

不是發圓形錢母 竹南五穀宮年初一發方形限量無事牌

中央社／ 苗栗縣14日電

農曆大年初一，民眾習慣出門走春。位於苗栗縣的竹南五穀宮，不同其他廟宇發放圓形錢母或新台幣1元小紅包，廟方選在大年初一發放免費、限量1200份的方形「無事牌」，祈求新的一年平安無事、身體健康與五穀豐收。

位於苗栗縣竹南鎮的竹南五穀宮，全名為「竹南、頭份、造橋五穀宮」，於清朝乾隆4年（西元1739年）創建，由閩客人士共同祭祀，主祀五穀先帝，又稱神農大帝。特別的是，五穀宮有一尊高達156台尺的巨大神農大帝神像，迄今已有30多年歷史，為當地知名地標之一。

有別坊間常見的圓形錢母，竹南五穀宮在苗栗縣議會副議長張淑芬擔任主任委員後，希望與其他廟宇做出區隔，因此在大年初一免費發放限量的方形「無事牌」，金色的牌面上則寫著「平安賜福、五穀豐收」等字樣，並附有精美紅布袋。

談起無事牌的典故，竹南五穀宮總務劉淼宴說，這源自明朝末年，玉雕師傅將無紋飾的玉牌贈予親友，因此取「無飾」的諧音為「無事」，祈求整年平平安安、無災無難。

劉淼宴表示，農曆春節期間，廟方都會舉辦新春祈福活動，其中發放限量無事牌部分，今年邁入第3年，往年大約準備1000份無事牌，但為了讓更多民眾分享喜氣，今年加碼至1200份。

關於領取方式，劉淼宴指出，預計大年初一（17日）上午8時30分至上午9時左右發放，採現場排隊、不發放號碼牌的方式領取，發完為止；依照去年經驗，有民眾早上7時不到就到場排隊，通常不到1小時就會索取一空，想收藏的民眾務必提早到場。

此外，為了讓走春拜廟的民眾暖胃又暖心，廟方在大年初一當天也會準備平安麵，歡迎全國民眾來竹南五穀宮走春參拜，祈求新的一年五穀豐收、身體健康。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

過年最不想看到的年菜？網友狂點名「這一味」：至今仍難接受

隨著農曆新年腳步逼近，不少家庭已開始準備年夜飯，不過傳統年菜對部分年輕族群來說卻成了壓力來源。近日有網友發起「最不想吃的年夜菜」討論，引發熱烈共鳴...

9天春節假期開跑 台東路況一路順暢 大武到台東不到1小時

春節9天連假今天正式展開，台東地區整體交通狀況相當順暢，未見明顯車潮湧入，包括南迴公路、市區主要道路，以及台11線東海岸...

南鯤鯓代天府國運下下籤神準 大年初一明年籤再出爐受矚目

今年初南鯤鯓代天府王爺們再度給了國運下下籤、也再引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋，結果今年地...

侯友宜視察新北春節路況 預告九天連假的出遊塞車時間點

今天是春節九天連假第一天，新北市長侯友宜今早至交通局交通戰情室了解國道及新北市境內及台64、65快速道路等交通狀況 。侯...

春節連假首日國道中部路況大致良好 但多起追撞車禍造成局部塞車

今天是春節連假第1天，國道中部路段上午的路況大致順暢，不過在國1埔鹽系統及國3快官交流道到霧峰系統交流道間南下車道，則分...

竹南后厝龍鳳宮春節活動滿檔 初一乞龜打頭陣

農曆春節到來，位於苗栗縣竹南鎮的后厝龍鳳宮將舉辦迎春系列活動，由200多年歷史的乞龜祈福活動打頭陣；大年初一起，民眾擲筊...

0 則留言
