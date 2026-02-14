馬年馬路順暢 春節嘉市14處道路工程年前收整初三初四國道高乘載上路

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府趕在農曆年前完成市區14處道路工程施工收整，全面撤離交維設施，營造更友善的通行環境。圖／嘉市府提供
嘉義市政府趕在農曆年前完成市區14處道路工程施工收整，全面撤離交維設施，營造更友善的通行環境。圖／嘉市府提供

馬年到來，春節9天連假今天開始，為讓市民安心返鄉、順暢出遊，嘉義市政府趕在農曆年前完成市區14處道路工程施工收整，全面撤離交維設施，營造更友善的通行環境。市府指出，這14處工程涵蓋建築工程、道路開闢、人行環境改善、排水改善及汙水下水道等項目，為避免年節期間施工影響交通，已要求廠商於年前完成路段整頓與設施撤離。目前僅新民路（南京路至民生南路）人行道改善工程部分路口保留交維設施，其餘皆已完成收整，恢復通行。

市府提醒，年節期間逛街採買人潮增加，民眾勿在人行道設置私人物品或廣告招牌，也請勿違規停放汽機車，共同維護順暢、安全的人本通行空間。工務處建議，市民可下載「愛嘉義」APP，即時掌握市區交通資訊，出門前先查詢路況，避開壅塞路段，讓行程更順利。

因應返鄉與旅遊車潮，市警局將針對嘉義火車站前後站、世賢路、北港路嘉義交流道周邊，以及中山路、忠孝路、林森東西路等易壅塞路段，加強交通疏導。民眾亦可透過市警局網站交通專區「嘉義市即時交通路況影像監看系統」查詢即時影像，提早規畫行程。

國道部分，國道1號嘉義交流道春節期間將實施入口匝道儀控管制，並於19日（大年初三）、20日（大年初四）下午1時至6時實施高乘載管制。警方建議，駕駛人可改走林森東路銜接國道3號竹崎交流道、彌陀路往國道3號中埔交流道，或博愛路往國道1號水上交流道，避開北港交流道車潮。市警局長陳明志呼籲，連假期間務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，降低事故風險，才能開心出門、平安回家。

國道1號嘉義交流道春節期間將實施入口匝道儀控管制，並於19日（大年初三）、20日（大年初四）下午1時至6時實施高乘載管制。圖／警方提供
國道1號嘉義交流道春節期間將實施入口匝道儀控管制，並於19日（大年初三）、20日（大年初四）下午1時至6時實施高乘載管制。圖／警方提供

農曆過年 春節 馬年

