春節連假今起登場...龍山寺、慈惠堂、貓空湧走春人潮 北市警戒備交管

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
春節9天連假今登場，北市警方對於熱門走春宮廟的龍山寺、慈惠堂、奉天宮等地將彈性交通管制。 圖／台北市警察局提供
春節9天連假今登場，北市警方對於熱門走春宮廟的龍山寺、慈惠堂、奉天宮等地將彈性交通管制。 圖／台北市警察局提供

春節9天連假今登場，北市警方不只加強市政府轉運站周邊交通疏導，熱門走春宮廟的龍山寺、慈惠堂、奉天宮等地將彈性交通管制；國內外遊客喜愛的動物園雖有停車場，警方建議搭捷運前往，避免費時排等車位。 

昨起返鄉、出遊人潮漸增，市政府轉運站因位處市中心、鄰近多條重要交通幹道及商業據點，信義警分局據往年經驗周邊易有交通壅塞，因此加強疏導市政府轉運站鄰近基隆路、忠孝東路及松高路，並視車流狀況適時協調北市交工處調整號誌時制，必要時將啟動交通快打機制，維持行車順暢。

艋舺龍山寺是北市名勝古蹟及文化資產，春節期間預計湧入大量參拜民眾及觀光旅客。萬華警分局2月16日除夕18時起至17日初一21時、18日初二至21日初五每日9時至21時，彈性管制車輛進入廣州街（西園路口至康定路）。

另外，艋舺夜市等五大夜市「2026年貨大街活動」至22日延長營業時間24小時不打烊，活動期間廣州街（西園路一段至環河南路）、華西街、梧州街、西昌街等實施交管。

同樣是許多民眾走春參拜的慈惠堂、奉天宮，位處信義區福德街251巷及福德街221巷內，路幅狹窄、雙向會車不易，且奉天宮無停車空間、慈惠堂停車空間有限，大量參拜人車潮湧入，易造成車流回堵。

連假期間，信義警分局視交通狀況，彈性管制福德街、中坡南路等路口，另引導車輛改道行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至廣慈停車場、春光公園停車場停放。

文山區知名景點台北市立動物園、貓空地區也將湧入大量走春人潮。文山第一分局說，因應捷運南環線施工，動物園周邊路型與標線已有調整，礙於周遭停車場停車空間有限，民眾常耗時排等車位，建議搭捷運至動物園站前往；將增派警力加強疏導，並在動物園大門口前設置「機動派出所」，即時處理突發狀況。

貓空山區路幅狹窄、車位稀少，警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具及貓空纜車，連假每日12時至22時管制指南路3段38巷（往鐵觀音包種茶推廣中心）下山方向，採下山方向單行管制。

春節9天連假今登場，台北市立動物園、貓空地區預計將湧入大量走春人潮。本報資料照片／記者許正宏攝影
春節9天連假今登場，台北市立動物園、貓空地區預計將湧入大量走春人潮。本報資料照片／記者許正宏攝影

