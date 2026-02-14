聽新聞
迎火馬年 初一走春眉角多

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
民眾最好於年初一早上巳時（9點至11點）燒香祭祖，打開大門，開心走春，並至廟宇祈福來年平安。本報資料照片
2026為丙午年，天干地支均屬火，被喻為百年難得一見的「火上加火」，命理老師譚秀珠提醒，這將是動盪不穩的一年，股市波動起伏相當大，由於雙火降臨，烈焰沖天，火馬當道，容易出現電線走火、電纜、電瓶、化學藥品等重大爆炸事故，民眾務必小心火燭、謹慎用電，預防火災及水災。

紅包放枕下 整年財運旺

譚秀珠建議，年初一於吉時外出走春，焚香納吉，以期財源廣進，從容迎接百年難得一見的火馬年。民眾最好於年初一早上巳時（9點至11點）燒香祭祖，打開大門，開心走春，並至廟宇祈福來年平安。

除了把握最佳走春時刻，譚秀珠提醒，春節走春以及至寺廟拜拜時，應穿適合火馬年的討喜顏色衣服，以大地色系為主，例如，灰色、土色、黃色、咖啡色、卡其色，也可穿著白色系、米白色系。另可繫著紅色圍巾或紅色小飾物，穿著紅色襪子、鞋子，作為點綴，博取幸運財神青睞。

值得注意的是，今年年初一最忌諱全身火紅、火紫，一旦火紅過頭，反而無法討喜，惹來小人碎嘴，而自己也可能脾氣變差，容易為了小事而與人爭執。

命理老師譚秀珠。記者李樹人／攝影
年初一走春方向順位相當重要，譚秀珠表示，出門之後，先向東方走去，這是火馬年的貴人方，走對方向，才能招來貴人，贏在起跑點。接著往西方走去，再轉向南方，最後轉回北方（吉利方）回到家裡。

出門前，先在手心寫上想要的願望，升官、發財、桃花、好姻緣，以食指將願望寫在掌心，例如，寫上「財」，緊握拳頭。切記在走春途中，不要打開手心，不可與旁人聊天。

依照方位規畫走春路線，沿途的銀行、郵局、賣場、上市櫃公司等現金眾多的營業場所，均為現金流動的發財點，可在這些場所前面稍做停留，心裡想像著裡頭的現金如泉水一般流到自身皮夾、銀行存摺。

此外，拿到紅包後，不要急著花掉，建議將紅包原封不動地放在枕頭下，一路放到元宵節，甚至可以放得更久，以期一整年財運旺旺。

股市恐動盪 投資沉住氣

至於整體運勢上，譚秀珠表示，全球於火馬年陷入經濟動盪，而台灣半導體產業仍是大國覬覦對象，想要分一杯羹，甚至占為己有，也就是都想賺台灣的錢，向台灣揩油。更令人擔憂的是，台灣島內傳統產業景氣低迷，在烈焰飛天的馬年中，許多民眾只能賺著辛苦錢。

在股市方面，傳揚老師表示，2026年盤勢很難琢磨，上下起伏異常激烈，如果採取長線投資，賠錢機率極高，只能玩短線，但動作可快，不可戀棧、貪多，如果未能即時下車，可能賺不到錢，甚至損及本金，虧大錢。

從時間點來看，農曆1月屬於多頭格局，但農曆2月下旬變盤，等於農曆春節假期過後，就會回檔，觀看一整年股市運勢，應以農曆4月最差，建議股民得沉住氣，不要隨意下單，5、6、7月均需保守，直到農曆8月，中秋節過後，股市才會轉好，10月則會來到今年的股市頂峰。

由於火馬年國運不佳，股市、房市等經濟發展可能受困，且發財不易，譚秀珠建議，在農曆年節前後的工作日，可向經常往來的銀行索取「發財水」、「開運水」，從除夕開始，將自家開水與象徵聚財的礦泉水混在一起飲用，達到開財聚福等功效。銀行現金流動特快，聚財能力超強，求財效果不輸知名廟宇所餽贈的錢母。

