快訊

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

高公局揭春節連假首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

過年蒸年糕最忌諱這句話 網痛揭傳說「邪門到不行」：千萬別試

農曆年前銀行大排長龍！台灣換新鈔紅包文化 CNN也拍片介紹

中央社／ 台北13日綜合外電報導
農曆春節即將到來，許多民眾前往銀行換取一疊疊嶄新的鈔票，在春節期間發放紅包過年。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
農曆春節即將到來，許多民眾前往銀行換取一疊疊嶄新的鈔票，在春節期間發放紅包過年。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

農曆新年將至，許多民眾在銀行排隊等著換新鈔，這對台灣人而言是相當熟悉的景象，卻意外引起美國有線電視新聞網（CNN）記者注意，甚至特地拍片介紹台灣的新年紅包文化。

在以「記得為農曆新年準備新鈔」（Make sure yourmoney is new for Lunar New Year）為題的影片中，CNN資深國際記者黎普利（Will Ripley）首先秀出總統府的馬年紅包袋，他身旁正是台北某間銀行外在排隊的人龍。

黎普利解釋，這些民眾是為了去銀行兌換新鈔或索取紅包袋，紅色象徵好運、保護及新的開始，放在紅包袋裡的鈔票則代表將好運送給收禮者，通常是由長輩包給孩子、老闆包給員工。

隨著黎普利進行說明，影片鏡頭也轉到銀行櫃檯擺著大疊鈔票、民眾點數新鈔、銀行人員將千元及百元新鈔以扇形攤開展示等畫面。

黎普利繼續談到，如同許多東亞國家，在台灣新鈔被視為新的開始，乾淨又幸運，而皺巴巴的舊鈔－他隨即秀出一張似乎久經使用的紅色百元鈔－則會帶來不吉利的感覺和惡運。

他還提到，為了兌換較罕見的200元及2000元新鈔，人們甚至願意花更多時間排隊，好把台灣總共5種面額的不同顏色鈔票全都放進紅包袋裡，增添好運。

此外，黎普利指出，台灣人也喜歡包聽起來吉利的數字，例如600元、800元與1600元，具有事情發展順利、事業興旺的寓意。

同時他也提醒，必須避免包任何涉及數字4的金額，因為4在中文的發音類似「死」。

農曆過年 春節 馬年 鈔票 紅包 新鈔

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

過年來不及換新鈔怎麼辦？專家曝「舊鈔也行」：避開一地雷就不失禮

警政署長肯定打擊犯罪 赴刑事局頒破案金及紅包

「拿5萬換百新鈔」銀行員換鈔換到手抖 心寒曝年前亂象：熱忱被磨光

相關新聞

阿嬤發火了！過年蒸年糕「最忌諱說這句」 網抖：千萬別試

農曆春節將至，家家戶戶忙著準備應景食物，其中象徵「步步高升」的年糕與發糕更是不可或缺。不過，近日一名網友在Threads上分享，阿嬤特別交代蒸年糕時有「禁忌」，絕對不能問「什麼時候會好？」。貼文曝光後，釣出一票過來人分享慘痛經驗，直呼這項傳說「邪門到不行」，甚至有人因此挨了長輩一巴掌。

農曆年前銀行大排長龍！台灣換新鈔紅包文化 CNN也拍片介紹

農曆新年將至，許多民眾在銀行排隊等著換新鈔，這對台灣人而言是相當熟悉的景象，卻意外引起美國有線電視新聞網（CNN）記者注...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

過年來不及換新鈔怎麼辦？專家曝「舊鈔也行」：避開一地雷就不失禮

每到農曆年前，許多人不想去銀行櫃台排隊，便會選擇到ATM領新鈔省時間。不過，近日有網友發現，從提款機領出來的新鈔，排列方式竟是「一正一反」交錯的，讓他好奇發問，該貼文也釣出大批行員崩潰解答，這看似多此一舉的動作，其實是為了防止「悲劇」發生。

高公局公布春節首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

明天是馬年春節連假首日，交通部高公局表示，明預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里) 1.1倍...

明迎馬年春節連假！高鐵估初三疏運35.7萬人 運量逼近歷史高檔

明天開始就是馬年春節連假首日，台灣高鐵公司表示，春節疏運期間自2月13日至2月23日，和平紀念日疏運則自2月26日到3月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。