快訊

媽媽帶未成年兒賭城狂歡…升級性愛趴還指定配對 下場慘了

小年夜前日夜溫差大！除夕起桃園以北轉濕涼 春節連假天氣曝光

1.4億紅包自己賺！大樂透春節加碼 大小紅包獎號出爐看過來

阿嬤發火了！過年蒸年糕「最忌諱說這句」 網抖：千萬別試

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友回憶，長輩蒸年糕時會嚴禁小孩靠近或說話，深怕一句「熟了沒」導致年糕蒸不透，影響新年好彩頭。示意圖／Ingimage
許多網友回憶，長輩蒸年糕時會嚴禁小孩靠近或說話，深怕一句「熟了沒」導致年糕蒸不透，影響新年好彩頭。示意圖／Ingimage

農曆春節將至，家家戶戶忙著準備應景食物，其中象徵「步步高升」的年糕與發糕更是不可或缺。不過，近日一名網友在Threads上分享，阿嬤特別交代蒸年糕時有「禁忌」，絕對不能問「什麼時候會好？」。貼文曝光後，釣出一票過來人分享慘痛經驗，直呼這項傳說「邪門到不行」，甚至有人因此挨了長輩一巴掌。

原PO表示，阿嬤嚴肅警告蒸年糕時「不能問何時好」，引發網友熱烈共鳴。許多人回憶兒時每逢過年炊粿，長輩都會下達「封口令」，甚至會趁小孩睡著或不在家時偷偷做，就是怕童言童語壞了大事。

網友紛紛留言分享親身經歷：「這是真的！有次我自己做，不確定能不能做好就隨口說一句『會不會沒熟啊』，結果拜拜完切開真的沒熟」、「小時候掀開蓋子說怎麼沒發，直接被一巴掌打過來」、「餐飲科學生路過，這時候真的要學會閉嘴」。

為何蒸年糕有這麼多禁忌？根據客家電視台解釋，傳說蒸年糕時有「年糕神」看護，成品的漂亮程度攸關來年運勢。

1.發糕要「裂」才吉利： 發糕蒸出來如果頂部裂開（開花），代表今年運勢會「大發」；反之若表面平整沒裂，被視為不吉利。

2.年糕要「熟」才順利： 甜粿（年糕）必須蒸透，若小孩在旁問「熟了沒？」或說「壞了」、「不漂亮」，被認為會觸霉頭，導致年糕蒸不熟或是賣相不佳（俗稱「倒凹」）。

為了防止小孩亂說話，長輩們也發展出一套應對策略。有業者指出，大人會先煎一些蘿蔔糕塞住小孩的嘴，讓他們解饞兼「封口」；也有網友分享民間偏方，若蒸出來狀況不對，長輩會在灶邊「灑鹽」試圖挽救。

雖然現代多使用瓦斯爐或電鍋，控溫相對穩定，但這項「蒸糕禁忌」依然是許多台灣家庭過年時心照不宣的默契，也成為春節獨特的文化記憶。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

長輩過年怎麼吃？營養師列紅綠燈份量表：「交換吃」不怕血糖失控

過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

除舊佈新有眉角！除夕夜不宜「這樣做」 年前大掃除時間、常見禁忌一次搞懂

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

相關新聞

高公局公布春節首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

明天是馬年春節連假首日，交通部高公局表示，明預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里) 1.1倍...

過年來不及換新鈔怎麼辦？專家曝「舊鈔也行」：避開一地雷就不失禮

每到農曆年前，許多人不想去銀行櫃台排隊，便會選擇到ATM領新鈔省時間。不過，近日有網友發現，從提款機領出來的新鈔，排列方式竟是「一正一反」交錯的，讓他好奇發問，該貼文也釣出大批行員崩潰解答，這看似多此一舉的動作，其實是為了防止「悲劇」發生。

阿嬤發火了！過年蒸年糕「最忌諱說這句」 網抖：千萬別試

農曆春節將至，家家戶戶忙著準備應景食物，其中象徵「步步高升」的年糕與發糕更是不可或缺。不過，近日一名網友在Threads上分享，阿嬤特別交代蒸年糕時有「禁忌」，絕對不能問「什麼時候會好？」。貼文曝光後，釣出一票過來人分享慘痛經驗，直呼這項傳說「邪門到不行」，甚至有人因此挨了長輩一巴掌。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

明迎馬年春節連假！高鐵估初三疏運35.7萬人 運量逼近歷史高檔

明天開始就是馬年春節連假首日，台灣高鐵公司表示，春節疏運期間自2月13日至2月23日，和平紀念日疏運則自2月26日到3月...

春節9天連假將展開！北車湧現返鄉人潮 攜家帶眷塞滿月台

長達9天的農曆春節連續假期即將展開，為疏運龐大的返鄉、出國旅遊人潮，台鐵、高鐵、公路局、桃園機場捷運等交通事業單位嚴正以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。