阿嬤發火了！過年蒸年糕「最忌諱說這句」 網抖：千萬別試

農曆春節將至，家家戶戶忙著準備應景食物，其中象徵「步步高升」的年糕與發糕更是不可或缺。不過，近日一名網友在Threads上分享，阿嬤特別交代蒸年糕時有「禁忌」，絕對不能問「什麼時候會好？」。貼文曝光後，釣出一票過來人分享慘痛經驗，直呼這項傳說「邪門到不行」，甚至有人因此挨了長輩一巴掌。

原PO表示，阿嬤嚴肅警告蒸年糕時「不能問何時好」，引發網友熱烈共鳴。許多人回憶兒時每逢過年炊粿，長輩都會下達「封口令」，甚至會趁小孩睡著或不在家時偷偷做，就是怕童言童語壞了大事。

網友紛紛留言分享親身經歷：「這是真的！有次我自己做，不確定能不能做好就隨口說一句『會不會沒熟啊』，結果拜拜完切開真的沒熟」、「小時候掀開蓋子說怎麼沒發，直接被一巴掌打過來」、「餐飲科學生路過，這時候真的要學會閉嘴」。

為何蒸年糕有這麼多禁忌？根據客家電視台解釋，傳說蒸年糕時有「年糕神」看護，成品的漂亮程度攸關來年運勢。

1.發糕要「裂」才吉利： 發糕蒸出來如果頂部裂開（開花），代表今年運勢會「大發」；反之若表面平整沒裂，被視為不吉利。

2.年糕要「熟」才順利： 甜粿（年糕）必須蒸透，若小孩在旁問「熟了沒？」或說「壞了」、「不漂亮」，被認為會觸霉頭，導致年糕蒸不熟或是賣相不佳（俗稱「倒凹」）。

為了防止小孩亂說話，長輩們也發展出一套應對策略。有業者指出，大人會先煎一些蘿蔔糕塞住小孩的嘴，讓他們解饞兼「封口」；也有網友分享民間偏方，若蒸出來狀況不對，長輩會在灶邊「灑鹽」試圖挽救。

雖然現代多使用瓦斯爐或電鍋，控溫相對穩定，但這項「蒸糕禁忌」依然是許多台灣家庭過年時心照不宣的默契，也成為春節獨特的文化記憶。