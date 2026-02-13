迎農曆新年 長榮貴賓室推限定年味料理
迎接2026年農曆新年，長榮航空桃園機場貴賓室攜手長榮空廚、尊爵飯店及裕毛屋特別推出新春年菜企劃，將於2月15日至2月18日限時供應，讓旅客在啟程前感受年節氛圍。
長榮航空指出，今年新春限定菜色結合傳統寓意與創意巧思，由長榮空廚推出「桂圓紅豆紫米粥」，象徵甜在心頭、好運當頭；「白菜獅子頭」以「百財」與團圓圓滿為意涵，傳遞滿滿福氣；全區供應的「四神竹笙蕈菇湯（素）」湯頭清甜順口，寓意高貴吉祥，為新年補足元氣；「花菇黑棗雞湯」則溫潤滋補，祝福旅客新春旺旺來。
長榮航空表示，希望透過此次新春限定企劃，無論是返鄉團圓、探親訪友或商務出行的旅客，都能在桃園機場貴賓室感受濃濃年味與貼心款待，在溫暖祝福中迎向嶄新一年。
