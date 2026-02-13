迎農曆新年 長榮貴賓室推限定年味料理

每到農曆年前，許多人不想去銀行櫃台排隊，便會選擇到ATM領新鈔省時間。不過，近日有網友發現，從提款機領出來的新鈔，排列方式竟是「一正一反」交錯的，讓他好奇發問，該貼文也釣出大批行員崩潰解答，這看似多此一舉的動作，其實是為了防止「悲劇」發生。

2026-02-13 19:21