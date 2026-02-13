聽新聞
0:00 / 0:00
高公局公布春節首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發
明天是馬年春節連假首日，交通部高公局表示，明預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里) 1.1倍，其中南向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹等5大路段，建議南向用路人可於下午時段出發，節省行車時間。
高公局指出，預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人可於下午時段出發，節省行車時間。
高公局指出，明相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
另連假期間尖峰時段國道部分路段可能有長時段壅塞，建議用路人可改行駛台61線替代國1及國3；惟行經台61線北向後龍-竹南(玄寶大橋)北向及雙向龍井-伸港(中彰大橋)等施工路段，請減速慢行並於壅塞時遵循現場導引路線行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。