過年來不及換新鈔怎麼辦？專家曝「舊鈔也行」：避開一地雷就不失禮

每到農曆年前，許多人不想去銀行櫃台排隊，便會選擇到ATM領新鈔省時間。不過，近日有網友發現，從提款機領出來的新鈔，排列方式竟是「一正一反」交錯的，讓他好奇發問，該貼文也釣出大批行員崩潰解答，這看似多此一舉的動作，其實是為了防止「悲劇」發生。

原PO在Threads上發文，對於新鈔在ATM中呈現正反交錯的排列感到相當驚訝。對此，行員們解釋，因為新鈔的紙質較硬且帶有靜電，表面的油墨也較黏，若全部同方向堆疊，非常容易「黏在一起」，一旦放入ATM，機器在數鈔時就可能一次吸起兩張，導致「卡鈔」故障，甚至多吐錢給客戶。

為了避免ATM在春節期間停擺，行員們只能在結帳後的空檔，甚至加班進行這項繁瑣的「展鈔」工程。「今年翻了5000萬，手指都快斷了」、「真的是手工翻的，這週每天都在翻，翻到懷疑人生」、「不翻會卡鈔，過年期間還要回來修機器更崩潰」。雖然部分大型分行配有專門的「翻鈔機（穿插機）」，但多數行員仍需依靠雙手完成這項艱鉅任務，讓不少網友驚呼：「長知識了！感謝行員的辛勞」、「原來我領的每一張新鈔都有行員手心的溫度」。

過年一定要換新鈔？ 4大真實原因曝光

除了ATM的小祕密，許多人也好奇為何過年非得用新鈔包紅包？《Bella儂儂》雜誌分析，這並非單純迷信，而是結合了禮儀、心理與衛生的考量：

1.送禮的整潔門檻： 紅包代表對受贈者的尊重，皺巴巴或髒污的舊鈔容易被視為隨便應付。新鈔平整乾淨，能滿足送禮的基本禮數。

2.祝福的象徵： 心理學研究顯示，嶄新的鈔票更容易被視為「象徵性金錢」與「祝福」，而非單純的交易工具，讓人更想珍惜收藏。

3.衛生考量： 舊鈔流通已久，容易附著細菌髒污。給長輩或孩童紅包時，使用新鈔能降低接觸病菌的風險，這也是央行每年推動換新鈔的實務原因之一。

4.約定成俗的默契： 當社會大眾普遍遵循此習慣時，換新鈔就成為一種低風險的社交選擇，避免因特立獨行而產生不必要的心理壓力。

不過，專家也提醒，若來不及換新鈔，只要鈔票平整無破損，其實也符合禮儀；或者改用電子支付紅包，雖然形式不同，但心意與祝福不減。