明迎馬年春節連假！高鐵估初三疏運35.7萬人 運量逼近歷史高檔

明天開始就是馬年春節連假首日，台灣高鐵公司表示，春節疏運期間自2月13日至2月23日，和平紀念日疏運則自2月26日到3月2日。其中春節疏運單日最大運量將落在2月19日（初三），約33萬至35.7萬人次；和平紀念日疏運高峰則出現在3月1日，單日約30.2萬至32.4萬人次，整體運量將接近歷史高檔。高鐵也規劃8天27班次延後收班，以及1天2班提早發車。

高鐵指出，春節疏運期間總旅運量預估介於285.4萬至308.8萬人次，單日最高運量預估落在2月19日（初三），約33萬至35.7萬人次，而歷史上目前高鐵疏運最高運量是112年中秋節收假，共疏運33萬8336人次。為因應尖峰需求，高鐵公司在春節期間加開395班次，和平紀念日再加開80班次；其中春節疏運座位運能達211.2萬座，和平紀念日座位運能則有88.1萬座。

為因應疏運期的尖峰人潮，高鐵公司也規畫延後收班、提早發車，規劃8天27班次延後收班，包括2月13日到2月15日，2月18日到2月22日，以及2月22日2班提早發車。平日夜間00：05分延後到最晚01：00到站。同時也在春節期間安排黃金4.5小時全力維修，一線維修全面增派人力，後勤全力動員支援維修，確保行車安全及服務品質。

自由座部分，高鐵公司也說，初二雙向、初三到初五北上旅客較多，其中初二南下預估16.2萬人次，初四北上約21.3萬人次，是春節疏運期間最高峰。各車依列車不同停站模式將進行旅客分流，機動調配自由座上車人數，紓解北上台南、嘉義、雲林及彰化站的旅客。同時也會和LINE TODAY合作，推出春節疏運期間限定自由座等候時間預估燈號服務，車站人潮依五級、綠、黃、紅三種顏色標示，供旅客參考，可避免尖峰時間搭車，節省等候時間。