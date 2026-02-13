台鐵初三疏運最高約90.1萬人次 北中直達車運能較平日增加9.8%

今年春節連假與228和平紀念日連假時間靠近，台鐵公司規畫自2月12日至3月2日啟動為期19天的春節疏運作業。台鐵預估，其中春節旅遊人潮將集中於2月17日（初一）至2月20日（初四），並與2月19日到2月22日的返工旅次重疊，其中全線單日最高運量將落在2月19日（初三），上看90.1萬人次，對整體運輸量能形成考驗。

台鐵公司董事長鄭光遠指出，疏運期間全線平均每日載客量約71萬人次，其中西線約61.6萬人次、東線約9.4萬人次；單日最高運量則落在2月19日，總共約90.1萬人次，包括西線75.6萬人次，東線則達14.5萬人次。

鄭光遠指出，為因應高峰人潮，台鐵規畫於疏運期間全線加開列車，整體運能較平日約500班，比率約增加6.6％，其中西線提升4.1％、東線增加13.3％、南迴線增加6.8％。疏運期間，北-中直達車運能較平日增加9.8%。

台鐵表示，疏運期間將強化運具聯防機制，與高鐵台中站保持橫向聯繫，彰化站備有預備編組與乘務人力，將依現場人潮彈性加開或增停列車；春節期間西線新自強號（EMU3000）取消自由座，改為當日限量發售站票共200張，以維持列車運行秩序。

台鐵公司指出，截至2月13日為止，台鐵的訂票狀況在春節期間已售95萬2704張，疏運尖峰落在2月14日的東線順行，共佔75.30%，東線逆行則落在2月21日，佔76.75%。和平紀念日則售出11萬3701張，利用率約為3成左右。

在風險控管方面，台鐵已於節前完成全線設備檢修，疏運期間臨軌工程全面停工，並成立「連假疏運一級應變小組」，遇有突發狀況依標準作業程序處理；針對蘇花路廊可能中斷風險，台鐵規畫3小時內啟動公路接駁，並視狀況加開花蓮至新左營經南迴線列車，協調其他運具支援。

此外，台鐵也加強票務系統資安監控，並於車站視人潮狀況啟動三層人流管制，確保持票旅客優先進站。台鐵強調，將透過即時資訊發布與智慧化服務，提供旅客安全、順暢的春節乘車體驗。