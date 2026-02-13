快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵初三疏運最高約90.1萬人次 北中直達車運能較平日增加9.8%

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
今年春節連假與228和平紀念日連假時間靠近，台鐵公司規畫自2月12日至3月2日啟動為期19天的春節疏運作業。記者許正宏／攝影
今年春節連假與228和平紀念日連假時間靠近，台鐵公司規畫自2月12日至3月2日啟動為期19天的春節疏運作業。記者許正宏／攝影

今年春節連假與228和平紀念日連假時間靠近，台鐵公司規畫自2月12日至3月2日啟動為期19天的春節疏運作業。台鐵預估，其中春節旅遊人潮將集中於2月17日（初一）至2月20日（初四），並與2月19日到2月22日的返工旅次重疊，其中全線單日最高運量將落在2月19日（初三），上看90.1萬人次，對整體運輸量能形成考驗。

台鐵公司董事長鄭光遠指出，疏運期間全線平均每日載客量約71萬人次，其中西線約61.6萬人次、東線約9.4萬人次；單日最高運量則落在2月19日，總共約90.1萬人次，包括西線75.6萬人次，東線則達14.5萬人次。

鄭光遠指出，為因應高峰人潮，台鐵規畫於疏運期間全線加開列車，整體運能較平日約500班，比率約增加6.6％，其中西線提升4.1％、東線增加13.3％、南迴線增加6.8％。疏運期間，北-中直達車運能較平日增加9.8%。

台鐵表示，疏運期間將強化運具聯防機制，與高鐵台中站保持橫向聯繫，彰化站備有預備編組與乘務人力，將依現場人潮彈性加開或增停列車；春節期間西線新自強號（EMU3000）取消自由座，改為當日限量發售站票共200張，以維持列車運行秩序。

台鐵公司指出，截至2月13日為止，台鐵的訂票狀況在春節期間已售95萬2704張，疏運尖峰落在2月14日的東線順行，共佔75.30%，東線逆行則落在2月21日，佔76.75%。和平紀念日則售出11萬3701張，利用率約為3成左右。

在風險控管方面，台鐵已於節前完成全線設備檢修，疏運期間臨軌工程全面停工，並成立「連假疏運一級應變小組」，遇有突發狀況依標準作業程序處理；針對蘇花路廊可能中斷風險，台鐵規畫3小時內啟動公路接駁，並視狀況加開花蓮至新左營經南迴線列車，協調其他運具支援。

此外，台鐵也加強票務系統資安監控，並於車站視人潮狀況啟動三層人流管制，確保持票旅客優先進站。台鐵強調，將透過即時資訊發布與智慧化服務，提供旅客安全、順暢的春節乘車體驗。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

馬年春節桃機疏運創新高　明單日上看16.7萬人次

春節連假展開 賴總統視察北車防災中心春節返鄉疏運情形

台鐵228連假疏運再加開29班逾5.5萬座位 周三0時開搶

台鐵2元老級區間車將淘汰 新一代支線主力車DR3200型首輛列車7月亮相

相關新聞

將迎史上新高！春節桃機疏運尖峰時間曝光 單日上看16.7萬人次

明(14)日就是馬年春節長達9天的連假開始，不少國人準備出國度假，桃機公司也迎來史上最高的疏運挑戰，共有6天疏運旅次都破...

台鐵初三疏運最高約90.1萬人次 北中直達車運能較平日增加9.8%

今年春節連假與228和平紀念日連假時間靠近，台鐵公司規畫自2月12日至3月2日啟動為期19天的春節疏運作業。台鐵預估，其...

春節9天連假將展開！北車湧現返鄉人潮 攜家帶眷塞滿月台

長達9天的農曆春節連續假期即將展開，為疏運龐大的返鄉、出國旅遊人潮，台鐵、高鐵、公路局、桃園機場捷運等交通事業單位嚴正以...

明迎馬年春節連假！高鐵估初三疏運35.7萬人 運量逼近歷史高檔

明天開始就是馬年春節連假首日，台灣高鐵公司表示，春節疏運期間自2月13日至2月23日，和平紀念日疏運則自2月26日到3月...

好市多迎過年採買潮 年貨、補品、喜慶擺飾齊降價

農曆春節進入倒數階段，量販通路年節檔期全面啟動。美式賣場好市多（Costco）近期針對零食、補品禮盒與年節擺飾等品項祭出...

過年貼春聯學問大！「春」字別亂貼、上聯下聯這樣看

馬上就要過年了，許多家戶都會貼春聯，小孟老師星座塔羅牌之清水孟分享，馬年春聯禁忌與顏色，別貼錯了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。