將迎史上新高！春節桃機疏運尖峰時間曝光 單日上看16.7萬人次

明(14)日就是馬年春節長達9天的連假開始，不少國人準備出國度假，桃機公司也迎來史上最高的疏運挑戰，共有6天疏運旅次都破16萬人次。桃機公司董事長楊偉甫表示，預計明天桃機將入境、出境加過境將迎來16.7萬人次的史上新高人次，其中出發更高達8.8萬人次。抵達尖峰則落在2月21日，當天約有8.6萬人次入境，桃機已提前以「狀況一定會發生」為前提，全面強化疏運與應變整備，確保國門運作穩定。

楊偉甫指出，依預測，今年春節疏運期間高運量將成為新常態，其中出境尖峰落在2月14日，單日出境旅客約8萬8233人次；入境尖峰則預計出現在2月21日，入境人次約8萬6904，單日疏運最高人次落在2月14日，總共為16萬6953人次，整體運量已超越去年春節最高峰的15.9萬人次，也逼近108年春節16.6萬人次紀錄，對機場量能與服務穩定度形成考驗。

為因應出境人潮，桃機表示，已推動旅客宣導與流程優化，包括鼓勵使用自助報到、協調航空公司提早開櫃，並安排行李系統維護人力24小時專責駐守；安檢部分，春節期間預排295名安檢人員，每日清晨5時起全線開放安檢，同時導入AI人流監測系統，即時掌握排隊狀況，進行場域分流。

在入境整備方面，桃機規畫彈性調度255名人員，檢疫線全數提前開放至16線，並採航機南北分流，以平衡人流；行李處理則由資深地勤優先卸載尖峰航班，並加派約100名人力支援卸載作業，設置行李暫存區，避免行李提領壅塞。

桃機強調，疏運期間已召開7次跨單位協調會議，透過即時監控與預警機制，強化跨單位支援與緊急應變能力，目標在高壓時刻確保國門秩序不失控、服務不中斷，提供旅客安全、順暢的春節出行體驗。