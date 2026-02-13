春節連假9天即將開跑 警政署全力疏導交通不打結

內政部警政署今天透過新聞稿表示，明天起到22日為農曆春節連續假期，已啟動重要節日安維工作，要求各警察機關加強規劃交通疏導及管制作為，全力動員維護假期交通安全與順暢。

警政署今天表示，9天假期預期民眾返鄉、旅遊車流量勢必大增，為維護交通順暢與行車安全，9日起開始執行「115年加強重要節日安全維護工作」，也要求各警察機關就轄內年貨大街、觀光景點及國道、匝道平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，確實加強規劃交通疏導及管制作為，全力動員維護假期交通安全與順暢。

警政署說，民眾春節連假期間可收聽警察廣播電台或使用高速公路1968 APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況報導，有效避開塞車路段及時段。

另外，國道年節特定時段及路段將實施高乘載管制及匝道封閉等疏導措施，上路前可先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸。

依交通部道路交通事故統計資訊分析，民國114年1月到10月交通事故件數達33萬315件，其中造成死亡（30日內）2338人、受傷43萬8059人，與113年同期相比，事故件數增加8385件（增加2.6%）、死亡人數減少96人（下降3.9%）。

警政署分析小型車事故肇因主要以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為首因，「未保持行車安全距離」次之；同期機車事故肇因部分，以「未保持行車安全距離」為首因，「分心駕駛」次之。

警政署提醒駕駛人，行車應遵守交通安全規則，長途行車避免疲勞駕駛，養足精神再上路，確實注意車前狀況，也呼籲民眾假期間與親友餐敘飲酒，可多利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施。