財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看

每逢新春佳節，迎財神成為家家戶戶最重要的傳統習俗之一，各地的財神廟也隨之湧現祈福人潮。由於主祀神祇、歷史沿革與地方文化有所不同，全台各地的財神廟各自發展出多元的特色，究竟哪些財神廟的討論度最高呢？

「北港武德宮」文創商品廣受信眾喜愛 「竹山紫南宮」發財金靈驗吸引香客

▲ 網友熱議TOP6財神廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「財神廟」的相關話題討論，可以發現位於雲林的「北港武德宮」位居聲量榜首。北港武德宮主祀天官武財神，被視為台灣五路武財神信仰的起源，參拜時民眾常會準備補財庫專用的金紙，並摸摸正殿的大元寶祈求財運亨通。

而廟方除了積極經營社群平台，分享神明聖誕與法會資訊，與信眾維持緊密互動，也推出兼具招財含義與實用性的文創商品，每次發布預告都引來網友踴躍留言「鬧鐘設定好」、「預購起來」，尤其是超人氣的虎爺周邊商品，有民眾分享自己每年都「拜拜求賺錢，然後再買更多」。

位於南投的「竹山紫南宮」主祀土地公、土地婆，以靈驗的「發財金」、「招財錢母」與「金雞」聞名，吸引許多民眾前往參拜，祈求財運與事業順遂。而香客在求取發財金時，需先向土地公擲筊請示，獲得聖筊後即可領取紅包作為開運金。

此外，竹山紫南宮今年推出的限定錢母因造型含有「馬上發財」寓意，讓網友直呼「質感爆棚外寓意更好」，展露出購買意願。

至於屏東「車城福安宮」則是全台最大、具備完整神格的土地公廟，其著名的「神明點鈔機」金爐因特殊耐火磚結構與熱對流設計，金紙會自動飛入爐內，宛如土地公點收財富，讓初次到訪的香客嘖嘖稱奇。

「南投地母廟」憑藉著絕美的綠色琉璃屋頂與莊嚴景致，被譽為「台版青瓦台」，是埔里知名的祈福與拍照勝地。而位在新北中和的「烘爐地南山福德宮」則擁有全台最巨大的土地公神像，且24小時皆開放參觀祈福，並因地勢較高、視野開闊，而成為新北著名的賞夜景勝地。

最後，「南投石龍宮」以泡麵土地公奇觀著稱，香客習慣帶著整箱泡麵來還願或祈求好運，廟方也貼心提供熱水與座位，讓信眾能在現場享用經過土地公加持的泡麵，這類趣味十足的祭拜方式，也在社群上引發熱烈討論。

走訪財神廟不僅是為了祈求物質上的富足，更是台灣民間信仰中對未來生活的一份美好展望與期許。不妨趁春節期間規劃「補財庫」行程，在誠心參拜之餘也放鬆身心，祈求新的一年事事順遂、財源滾滾！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱議財神廟」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/26~2026/01/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

