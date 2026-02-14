快訊

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣「玩百家樂」 將採取因應處置

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看 圖片來源/Unsplash
財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱議財神廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大財神廟有哪些。

每逢新春佳節，迎財神成為家家戶戶最重要的傳統習俗之一，各地的財神廟也隨之湧現祈福人潮。由於主祀神祇、歷史沿革與地方文化有所不同，全台各地的財神廟各自發展出多元的特色，究竟哪些財神廟的討論度最高呢？

「北港武德宮」文創商品廣受信眾喜愛 「竹山紫南宮」發財金靈驗吸引香客

▲ 網友熱議TOP6財神廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6財神廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「財神廟」的相關話題討論，可以發現位於雲林的「北港武德宮」位居聲量榜首。北港武德宮主祀天官武財神，被視為台灣五路武財神信仰的起源，參拜時民眾常會準備補財庫專用的金紙，並摸摸正殿的大元寶祈求財運亨通。

而廟方除了積極經營社群平台，分享神明聖誕與法會資訊，與信眾維持緊密互動，也推出兼具招財含義與實用性的文創商品，每次發布預告都引來網友踴躍留言「鬧鐘設定好」、「預購起來」，尤其是超人氣的虎爺周邊商品，有民眾分享自己每年都「拜拜求賺錢，然後再買更多」。

位於南投的「竹山紫南宮」主祀土地公、土地婆，以靈驗的「發財金」、「招財錢母」與「金雞」聞名，吸引許多民眾前往參拜，祈求財運與事業順遂。而香客在求取發財金時，需先向土地公擲筊請示，獲得聖筊後即可領取紅包作為開運金。

此外，竹山紫南宮今年推出的限定錢母因造型含有「馬上發財」寓意，讓網友直呼「質感爆棚外寓意更好」，展露出購買意願。

至於屏東「車城福安宮」則是全台最大、具備完整神格的土地公廟，其著名的「神明點鈔機」金爐因特殊耐火磚結構與熱對流設計，金紙會自動飛入爐內，宛如土地公點收財富，讓初次到訪的香客嘖嘖稱奇。

「南投地母廟」憑藉著絕美的綠色琉璃屋頂與莊嚴景致，被譽為「台版青瓦台」，是埔里知名的祈福與拍照勝地。而位在新北中和的「烘爐地南山福德宮」則擁有全台最巨大的土地公神像，且24小時皆開放參觀祈福，並因地勢較高、視野開闊，而成為新北著名的賞夜景勝地。

最後，「南投石龍宮」以泡麵土地公奇觀著稱，香客習慣帶著整箱泡麵來還願或祈求好運，廟方也貼心提供熱水與座位，讓信眾能在現場享用經過土地公加持的泡麵，這類趣味十足的祭拜方式，也在社群上引發熱烈討論。

走訪財神廟不僅是為了祈求物質上的富足，更是台灣民間信仰中對未來生活的一份美好展望與期許。不妨趁春節期間規劃「補財庫」行程，在誠心參拜之餘也放鬆身心，祈求新的一年事事順遂、財源滾滾！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱議財神廟」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/26~2026/01/26，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

農曆過年 春節 馬年

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

不搶頭香改送文創禮 嘉義文財殿除夕發888份好禮還借發財金　

金山金包里慈護宮建廟平安燈亮相 初一趣味走春

全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放

財神在等你！威力彩終結連摃30期拿下13.5億過好年 4生肖再拚一次當富翁

相關新聞

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

春節將近，不少民眾趁著年終大掃除汰換老舊家具與寢具，不過棉被、枕頭、床墊究竟該怎麼丟棄常常讓人覺得困惑。到底能不能直接丟垃圾車？要不要回收？一不小心丟錯，還可能被清潔隊拒收。

馬年必收藏！12生肖專屬開運春聯大公開 這樣寫最旺

馬年象徵行動力、開創與奔波得財，是「動中生運」的一年。貼上一副對的春聯，不只是迎新，更是為新一年定下好方向，替事業加速、為財運助跑、讓生活一路順風。每個生肖在馬年都有專屬的開運吉祥話，快把屬於你的那一副收藏起來，為新春添滿喜氣與好運！

財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱議財神廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大財神廟有哪些。

不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年困擾排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年困擾排行有哪些。

新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年新春必做清單有哪些。

迎火馬年 初一走春眉角多

2026為丙午年，天干地支均屬火，被喻為百年難得一見的「火上加火」，命理老師譚秀珠提醒，這將是動盪不穩的一年，股市波動起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。